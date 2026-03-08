Papa León insta a poner fin a bombardeos, llama a diálogo en medio de violencia en Irán y Oriente Medio

El papa León dijo el domingo que seguían llegando noticias muy preocupantes desde Irán y todo Oriente Medio, e instó a poner fin a la violencia y a renovar los esfuerzos para abrir un espacio de diálogo.

En la oración del Ángelus en la plaza de San Pedro, el papa dijo que el conflicto estaba alimentando el miedo y el odio y expresó su preocupación por que pudiera extenderse aún más, arrastrando a otros países, incluido el "querido Líbano".

"Elevemos nuestra humilde oración al Señor para que cese el estruendo de las bombas, para que las armas callen y se abra un espacio para el diálogo en el que se puedan escuchar las voces de los pueblos", dijo el papa León.