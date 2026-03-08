Policía antiterrorista de Nueva York investiga incidente cerca de protesta antimusulmana

La policía antiterrorista de Nueva York dijo el sábado que está investigando después de que un hombre lanzara "artefactos incendiarios" cerca de manifestantes de extrema derecha que protestaban frente a la residencia del alcalde de la ciudad.

La comisionada de la policía de Nueva York (NYPD), Jessica Tisch, dijo que los artefactos contenían tuercas, pernos y tornillos, así como una mecha, pero aún no estaba claro si se trataba de artefactos explosivos improvisados funcionales o de imitaciones falsas.

La oficina del FBI en Nueva York dijo en X que su unidad antiterrorista estaba "investigando activamente" en colaboración con el Departamento de Policía de la ciudad.

El principal sospechoso, identificado como Amir Balat, de 18 años, y un presunto cómplice fueron arrestados, junto con otras cuatro personas relacionadas con los incidentes, declaró Tisch en una conferencia de prensa.

También aclaró que no hay indicios de que el hecho estuviera relacionado con las hostilidades en curso en Irán.

El influencer de extrema derecha Jake Lang se manifestaba contra la supuesta "islamización" y reclamaba el fin de la "oración musulmana en espacios públicos" en Nueva York frente a Gracie Mansion, la residencia del alcalde Zohran Mamdani, que es musulmán.

Su protesta reunió a unas 20 personas, según la policía, mientras que los manifestantes contrarios eran aproximadamente 125.

Un hombre vestido con una sudadera oscura con capucha y pantalones cargo beige recibió de manos de un compañero activista un dispositivo envuelto en cinta adhesiva que desprendía humo. Lo dejó caer cerca de una fila de policías antes de saltar una barrera de seguridad.

También lanzó un artefacto similar cerca del grupo de manifestantes de Lang.

Instantes después, él y otro sujeto fueron detenidos por agentes que se encontraban desplegados cerca de la protesta.

El hombre gritó "Allahu akbar" ("Dios es el más grande"), según escuchó en el lugar un periodista de la AFP.

Entre los manifestantes que se oponían a la manifestación, Mia Kurzer, una maestra de 23 años, declaró a la AFP que había venido a demostrar que "el odio no tiene cabida en nuestra ciudad".

"Elegimos democráticamente a un alcalde musulmán, y eso es lo que caracteriza a Nueva York. Tenemos culturas diferentes, y deberíamos estar contentos por ello", dijo, y añadió: Jake Lang "es un idiota" y "subestima el poder del pueblo".