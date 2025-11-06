Organización de Estados Túrquicos refuerza su acercamiento con México

La Organización de Estados Túrquicos (OTS) avanza en su estrategia de cooperación con México.

Durante su visita oficial, el secretario general de la Organización de Estados Túrquicos, Kubanichbek Omuraliev, destacó que la firma del Memorando de Entendimiento entre la OTS y el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) representa un nuevo impulso a la cooperación internacional en favor del desarrollo sostenible y la innovación agrícola.

Omuraliev subrayó que el acuerdo, firmado el miércoles, abre un canal de colaboración multilateral con México y permitirá acercar a los países túrquicos a instituciones de investigación líderes a nivel mundial.

“Nuestros estados miembros ya tienen avances en agricultura, pero este tipo de cooperación busca generar más beneficios compartidos, fortaleciendo la seguridad alimentaria y el desarrollo tecnológico”, afirmó.

El secretario general explicó que el objetivo principal del memorando es fomentar el intercambio de información, buenas prácticas e investigaciones conjuntas en materia agrícola, con especial atención en la producción de trigo y maíz, además de ofrecer programas de capacitación para agricultores y técnicos del sector privado.

El también embajador destacó que este acuerdo simboliza una nueva etapa en las relaciones entre México y los países miembros de la OTS, y expresó su confianza en que “el potencial de cooperación es enorme”. Añadió que el intercambio económico y comercial entre México y los estados túrquicos está en crecimiento, y que este entendimiento permitirá ampliar los vínculos en ciencia, tecnología e inversión agrícola.

Más allá del ámbito agropecuario, la OTS también aspira a fortalecer la cooperación en sectores como la educación, la innovación tecnológica, la energía y el comercio internacional, con miras a ampliar su presencia y colaboración en América Latina.

La Organización de Estados Túrquicos, un organismo intergubernamental que promueve la integración política, económica y cultural entre los países de habla túrquica, fue fundada en 2009 mediante el Acuerdo de Najicheván, en Azerbaiyán, y actualmente está integrada por cinco países miembros; Azerbaiyán, Kazajistán, Kirguistán, Turquía y Uzbekistán, mientras que cuenta con Hungría, Turkmenistán y la República Turca del Norte de Chipre como países observadores.

El también embajador sostuvo reuniones con diputados y representantes de las Secretarías de Relaciones Exteriores, Agricultura, Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID).