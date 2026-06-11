El desplazamiento mundial bajó 5.4 millones en 2025

Ginebra, Suiza. Por primera vez en 10 años, la cifra global de personas desplazadas mostró una tendencia a la baja. Según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), al cierre de 2025 se contabilizaron 117.8 millones de desplazados, lo que representa una reducción de 5.4 millones respecto al año anterior.

Precisó que el 58% de esos desplazados no están dentro de su propio país.

La disminución global se atribuye principalmente a un repunte masivo en los retornos en naciones como Afganistán, la República Democrática del Congo, Sudán y Siria. No obstante, Barham Salih, Alto Comisionado para los Refugiados, matizó el optimismo de las cifras al señalar que muchos de estos regresos no ocurren en condiciones de seguridad.

Colombia, epicentro de acogida

En el ámbito regional, Colombia se posicionó como el principal país de acogida a nivel mundial, al recibir a 2.8 millones de refugiados y personas necesitadas de protección internacional.

En contraste, países como Sudán, Ucrania y Venezuela lideran las listas de origen de nuevos desplazamientos transfronterizos, sumando cientos de miles de nuevas salidas solo en 2025.