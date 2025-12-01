Nasry Asfura lidera conteo presidencial en Honduras

Tegucigalpa. De acuerdo con el conteo preliminar, el candidato del derechista Partido Nacional, Nasry Asfura, lideraba las elecciones presidenciales en Honduras con 40.6 % de los votos y con el 34.25 % de las actas escrutadas, informó el domingo por al noche el Consejo Nacional Electoral.

Al cierre de esta edición, le seguía de cerca, el candidato del centrista Partido Liberal, Salvador Nasralla, con 38.7 % de los votos. Más atrás figuraba la candidata del oficialismo, la exministra izquierdista Rixi Moncada, con 19.6 por ciento.

En conferencia de prensa, la presidenta del CNE Ana Paola Hall; y los consejeros Marlon Ochoa y Cosette López-Osorio, dieron los primeros resultados de los comicios presidenciales e insistieron en que se trata de resultados parciales.

Los hondureños acudieron el domingo a las urnas para elegir presidente en unos comicios influenciados por el presidente estadounidense, Donald Trump. En vísperas de la votación, el republicano amenazó con recortar la ayuda a Honduras si no resultaba ganador el derechista Nasry “Tito” Asfura, lo que elevó la tensión en una jornada con alta afluencia y fuertes advertencias de fraude.

Las largas filas obligaron al Consejo Nacional Electoral (CNE) a extender por una hora el cierre de las mesas, inicialmente fijado a las 17:00 locales. El organismo prevé divulgar los primeros resultados esta misma noche, aunque el conteo total de las más de 20,000 actas podría tomar días.

Asfura, del Partido Nacional, llegó a la elección en empate técnico con la izquierdista Rixi Moncada, del oficialista Partido Libre, y con el presentador Salvador Nasralla, del Partido Liberal. En un país con historial de crisis poselectorales, la principal incógnita es si surtió efecto la intervención de Trump, quien pidió abiertamente votar por Asfura y advirtió que no “malgastaría” recursos en Honduras si éste pierde.

La misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) destacó que la jornada se desarrolló en un “ambiente democrático”, mientras Estados Unidos advirtió que actuará “con firmeza” si ocurre fraude. Aun así, los principales candidatos anticiparon disputas sobre los resultados.

Moncada reiteró que solo reconocerá el conteo completo de actas; Nasralla acusó a la candidata de querer llevar al país a una situación similar a Venezuela o Cuba; y Asfura pidió proteger el voto al cierre de los comicios.

Un país en crisis

La campaña estuvo marcada por ataques cruzados y profundas divisiones. Trump calificó a Asfura como “único amigo de la libertad”. También tildó a Moncada de “comunista” y a Nasralla de “casi comunista”.

El mandatario estadounidense fue más lejos el viernes, al anunciar que indultará al expresidente Juan Orlando Hernández —del mismo partido que Asfura— condenado en Estados Unidos a 45 años de cárcel por narcotráfico. Moncada afirmó que el perdón fue “tramitado” por élites hondureñas, mientras Asfura aseguró que el anuncio “no tiene nada que ver con las elecciones”.

El país espera los resultados oficiales en una elección considerada clave para definir si Honduras renueva su primer gobierno de izquierda o gira nuevamente hacia la derecha.