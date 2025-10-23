Milei promete cambios tras legislativas

Rosario. Javier Milei cerró su campaña ayer jueves 23 de octubre, con un canto a capela y la promesa de que "Argentina va a cambiar" tras las legislativas del domingo, a las que llega en medio de una crisis financiera que persiste pese al auxilio de Estados Unidos.

"Vamos por el camino correcto, por eso les pido que el domingo nos sigan acompañando", expresó Milei.

"No nos quedemos a mitad de camino, por eso esta elección es tan importante", añadió, luego de plantear los comicios como una dicotomía entre "las ideas de la libertad" y el "comunismo castro-chavista".

El oficialismo aspira a conseguir un aluvión de votos en Santa Fe que mitiguen las casi seguras derrotas en otras provincias afines al peronismo, como la de Buenos Aires, que el 7 de septiembre le asestó un duro revés en la elección local.

A la entrada de la ciudad varios carteles señalaban a Milei como "persona no grata en Rosario" y le reclamaban "basta de ajuste a jubilaciones. Queremos salarios dignos".