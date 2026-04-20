Milei critica el periodismo "del mal" y advierte de que hay culturas con las que no se puede convivir

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha criticado este lunes, durante su visita a Israel, al periodismo que "juega para las fuerzas del mal" y ha advertido de que hay culturas con las que no se puede convivir.

"Hay cosas que están bien y hay cosas que están mal y ahí no hay lugar a discusión. Es decir, con determinadas culturas no vamos a poder convivir, porque si nosotros respetamos el derecho a la vida, no podemos convivir con quienes nos quieren matar", ha afirmado en velada referencia al conflicto de Israel y Estados Unidos con Irán durante el discurso de recepción de doctorado 'honoris causa' en la Universidad de Bar-Ilán, en Ramat Gan, cerca de Tel Aviv.

El mandatario argentino ha criticado de nuevo a la prensa, ya que considera que "gran parte del periodismo juega para las fuerzas del mal". "En la charla con el queridísimo Bibi (el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu) hablamos de cómo debemos soportar calumnias e injurias del periodismo de manera violenta", dijo.

En su intervención ha leído fragmentos de su libro 'La moral como política de Estado' y ha desplegado su habitual discurso contra el socialismo que ha calificado de "satánico, opuesto al programa de Dios". Por contra, ha reivindicado el estudio de la Torá como una herramienta clave en su formación intelectual para combatir las ideas de izquierda.

El doctorado le ha sido concedido "en reconocimiento por su firme y valiente liderazgo en defensa de la libertad y la democracia". Además, Milei ha sido condecorado con la Medalla de Honor Presidencial de Israel en un acto con el presidente israelí, Isaac Herzog.

Milei inició el domingo una visita oficial a Israel cuya primera parada fue el Muro de las Lamentaciones, lugar más sagrado del judaísmo, la religión a la que está en proceso de conversión. Permanecerá en el país hasta el martes.