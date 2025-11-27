México expresa condolencias por incendio en Hong Kong; no hay connacionales afectados

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó este jueves sus condolencias al gobierno y al pueblo de Hong Kong por el incendio que alcanzó varios edificios habitacionales y que ha dejado al menos 83 personas fallecidas y otras 300 desaparecidas, según informaron autoridades locales.

En redes sociales la cancillería informó que, desde el inicio del siniestro, el Consulado de México en Hong Kong mantiene comunicación con autoridades de la región y se mantiene en alerta para brindar apoyo a la comunidad mexicana.

Hasta el momento, no se tiene registro de connacionales heridos o afectados.

La SRE recordó que, en caso de requerir asistencia consular, está disponible el número de emergencias del Consulado de México en Hong Kong: +852 9037 7491.