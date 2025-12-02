México y delegación nórdica exploran nuevas oportunidades de inversión

El encargado de despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, se reunió este martes con una delegación del Grupo Wallenberg, encabezada por Carl Bildt, así como con el embajador de Suecia en México, Gunnar Aldén, para revisar posibles áreas de cooperación económica entre México y los países nórdicos.

Durante el encuentro, realizado en la sede de la Cancillería, las partes discutieron el interés de empresas de la región en sectores considerados estratégicos dentro del Plan México, en momentos en que crece la presencia de capital europeo en proyectos de infraestructura y tecnología.

La cancillería mexicana informó que uno de los puntos destacados fue la preparación de una visita de más de 100 directivos de compañías nórdicas prevista para el próximo año, que se perfila como la delegación empresarial más numerosa de esos países que haya viajado al país.

"Durante la reunión, dialogaron sobre las oportunidades que representan los sectores estratégicos del Plan México para la inversión nórdica. Así como de los preparativos para la asistencia de más de 100 CEOs de países nórdicos para el próximo año, lo que la convertirá en la delegación de dichos países más grande que haya visitado México", escribió la SRE en redes sociales.

Por parte de la SRE también participaron la subsecretaria María Teresa Mercado, así como funcionarios de las direcciones encargadas de América del Norte, Europa y Planeación Política.