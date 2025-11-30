“Ni bien ni mal”: Trump conversó con Maduro

Hallandale Beach. El presidente estadounidense Donald Trump confirmó el domingo que conversó recientemente por teléfono con el mandatario venezolano Nicolás Maduro, en un momento de máxima tensión entre ambos países y mientras Caracas denuncia la preparación de una “agresión” militar por parte de Estados Unidos.

Consultado por periodistas sobre si la llamada ocurrió la semana pasada —como reveló The New York Times—, Trump respondió: “No quiero comentar sobre eso, la respuesta es sí”. Añadió que “no diría que salió bien ni mal”, limitándose a describirla como “una llamada telefónica”.

La confirmación se produce mientras Washington mantiene desde agosto un amplio operativo antinarcóticos en el Caribe, que incluye el despliegue del portaaviones más grande del mundo. El gobierno estadounidense acusa a Maduro de encabezar un supuesto cártel de la droga, señalamiento que Caracas rechaza y califica como un pretexto para intentar derrocarlo.

El senador republicano Markwayne Mullin afirmó el domingo que Estados Unidos habría ofrecido a Maduro la posibilidad de abandonar el país. “Le dimos una oportunidad de irse. Podía irse a Rusia o a otro país”, declaró a CNN.

Cruce de advertencias

Maduro insiste en que Venezuela es un país “indestructible, intocable, invencible” y acusa a Trump de usar la lucha antidrogas como “una excusa colonialista”. Durante un acto público con empresarios rusos, aseguró que el país “vivirá las mejores navidades” y que “Venezuela está bella, en paz y feliz”.

Aunque Trump no ha amenazado públicamente con el uso directo de la fuerza, afirmó que los esfuerzos para frenar el narcotráfico venezolano “por tierra” comenzarían “muy pronto”. El sábado advirtió, además, que el espacio aéreo de Venezuela debía considerarse “cerrado en su totalidad”.