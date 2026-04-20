Líbano afirma que han muerto 2,387 personas por el ataque de Israel a Hezbolá

Los ataques israelíes en Líbano mataron a al menos 2,387 personas desde que estalló la guerra contra el movimiento proiraní Hezbolá, informó este lunes el gobierno en un nuevo balance.

La unidad de gestión de catástrofes añadió que 7,602 personas resultaron heridas.

Asimismo, desde que entró en vigor el viernes un alto el fuego de 10 días, las autoridades y los equipos de rescate han encontrado cadáveres entre los escombros de los edificios en las zonas que sufrieron los intensos bombardeos israelíes.