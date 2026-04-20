Israel y el Líbano celebrarán el jueves en Washington segunda ronda de conversaciones

Representantes israelíes y libaneses mantendrán conversaciones en Washington este ⁠jueves, informaron a ⁠Reuters un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos y una fuente israelí que habló bajo condición de anonimato.

Estados Unidos acogerá la segunda ronda de conversaciones a nivel de embajadores entre ambos países en el Departamento de Estado, dijo un portavoz de la cartera.

El secretario de Estado Marco Rubio acogió el 14 de abril la primera ronda de conversaciones entre el embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter, y la embajadora del Líbano, Nada Moawad, las primeras conversaciones directas entre las ⁠partes en décadas.

"Seguiremos facilitando ⁠conversaciones directas ⁠y de ‌buena fe entre los dos Gobiernos", ⁠afirmó el portavoz.

Las de esta semana serán las primeras conversaciones entre ambos países desde que el jueves entró en vigor un alto el fuego de 10 días.