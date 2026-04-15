Kast anuncia plan de reformas para "romper" el estancamiento económico de Chile

El ⁠presidente chileno José Antonio Kast presentó el miércoles los lineamientos de su esperado plan ⁠de "reconstrucción" para responder a la contingencia y fomentar el crecimiento económico en el mayor productor mundial de cobre.

En un discurso transmitido por radio y televisión, el mandatario derechista explicó que ⁠se enviará al Congreso el ajuste legal ⁠que incluye medidas como una reducción en la tasa de impuesto corporativo, invariabilidad tributaria, entre otras.

El gobierno se ha quejado del bajo nivel de crecimiento de la nación sudamericana en los últimos años y ha prometido impulsarla hacia un nivel de expansión en torno al 4% anual. "Este es el gobierno de emergencia que prometimos. No era retórica. Son hechos concretos, que van a cambiarle la vida a millones de chilenos", dijo.

El proyecto de "Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social" contiene más de cuarenta medidas organizadas en torno a cinco ejes de competitividad tributaria, fortalecimiento del empleo, facilitar permisos, certeza jurídica y contención del gasto.

Reduce gradualmente el impuesto corporativo al 23%, desde el actual 27%, y reintegra el sistema para eliminar la doble tributación.

"Vamos a reinstaurar el estatuto de invariabilidad tributaria para inversiones de largo plazo, para que los que quieran invertir en Chile sepan cuánto pagarán de impuestos en 25 años más", señaló. El cambio tributario, aseguró, favorecerá a 150,000 empresas que le dan trabajo a más de la mitad del mercado laboral formal y concentran el 90% de la inversión en Chile.

Otras medidas incluyen la exención transitoria de IVA a la venta de viviendas nuevas y una ⁠ventana de 12 meses para repatriar capitales desde el ⁠extranjero con el pago de un impuesto ⁠único del 7%.

Además, plantea medidas de contención de gastos, subsidio al empleo formal, ampliar un fondo ⁠para combate de incendios y eliminar un tributo de propiedad a mayores de 65 años.

El plan ha recibido críticas de la oposición, que considera que no están claros aspectos como el efecto real en el empleo de un recorte del impuesto a las empresas. El gobierno ha estado buscando apoyos de legisladores para contar con los votos necesarios para aprobar los ajustes al no poseer la mayoría.

Kast dijo que las medidas buscan que al año 2030 ⁠disminuya la tasa de desempleo a 6.5%, la economía crezca alrededor del 4% anual y que las cuentas fiscales estén en equilibrio estructural. "Este proyecto no es una agenda ideológica. Es una respuesta concreta a tres urgencias reales", acotó.