Jefes de la OTAN se reunirán para abordar esfuerzos diplomáticos en Ucrania

Los jefes de Estado Mayor de los ejércitos de la OTAN se reunirán el miércoles por videoconferencia para abordar el conflicto en Ucrania y el "avance de los esfuerzos diplomáticos", anunció el martes la alianza transatlántica.

"Moderaré una reunión de los jefes de Estado Mayor de la Defensa de las 32 naciones aliadas", indicó en la red social X el almirante Giuseppe Cavo Dragone, que preside el Comité Militar de la OTAN.

Los aliados de Kiev están llevando a cabo importantes negociaciones para determinar qué tipo de garantías de seguridad pueden ofrecerle a Ucrania en caso de un acuerdo de paz con Moscú, con el fin de evitar nuevos ataques rusos contra el país.

Las conversaciones se han acelerado considerablemente tras la cumbre del viernes pasado entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin en Alaska.

Tres días después, el magnate republicano se reunió en la Casa Blanca con su par ucraniano, Volodimir Zelenski, y un grupo de líderes europeos con el fin de reabrir las conversaciones para un acuerdo de paz entre las partes.