Donald Trump busca concretar encuentro entre Putin y Zelenski tras reunión con líderes de la UE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de "muy buena" su reunión del lunes con Volodímir Zelenski y otros socios europeos, y dijo que inició los preparativos para un encuentro entre el líder ruso, Vladímir Putin, y el mandatario ucraniano tras una llamada posterior con Putin.

Señaló que durante la reunión se habló de las garantías de seguridad para Ucrania -proporcionadas por los países europeos en coordinación con Washington-.

"Al término de las reuniones, llamé al presidente Putin y comencé los preparativos para una reunión, en un lugar por determinar, entre el presidente Putin y el presidente Zelenski", dijo Trump, que añadió que el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el enviado especial Steve Witkoff llevarían adelante los preparativos entre ambos países.

Una fuente al tanto de la llamada telefónica entre los dos líderes indicó que el presidente Putin, le dijo a su homólogo estadounidense que está dispuesto a reunirse con el mandatario ucraniano.

Putin y Trump se reunieron el viernes pasado en Alaska, en busca de un acuerdo para terminar la guerra de Ucrania.

El mandatario ruso le expresó este lunes a Trump que está listo para encontrarse con Zelenski, en una llamada realizada mientras Trump recibía en la Casa Blanca al dirigente ucraniano y a otros líderes europeos, señaló la fuente que pidió el anonimato.