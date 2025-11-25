Israel recibió los restos de uno de los últimos rehenes de Gaza

Israel recibió este martes los restos de uno de los últimos tres rehenes retenidos en Gaza, informó la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu.

El ataque fue entregado en Gaza a la Cruz Roja, que lo transfirió al ejército israelí. Los militares lo llevaron a suelo israelí donde será identificado en el instituto de medicina forense de Tel Aviv.

"Tras haber completado el proceso de identificación, la familia (del rehén) será notificada formalmente", declaró en un comunicado Netanyahu.

La entrega de los cuerpos de los rehenes secuestrados por Hamás en el ataque del 7 de octubre de 2023 forma parte de los compromisos establecidos en el acuerdo de cese al fuego entre Israel y el movimiento islamista, que entró en vigor el 10 de octubre.

Antes de la entrega, los brazos armados de los grupos palestinos Hamás y Yihad Islámica anunciaron que devolverían este martes el cuerpo de un vigésimo sexto rehén fallecido, de los 28 que permanecían retenidos en la Franja de Gaza antes del acuerdo de alto el fuego.

La Yihad Islámica indicó que el cuerpo fue hallado el lunes en "operaciones de búsqueda en zonas controladas por el ejército" de Israel.

Tras el inicio del cese el fuego entre Israel y Hamás, el movimiento islamista liberó a 20 rehenes que seguían con vida y se comprometió a devolver los restos de 28 personas fallecidas que permanecían en Gaza.

Antes de este martes, aún debían entregar los restos de tres rehenes: dos israelíes, Ran Gvili y Dror Or, y del tailandés Sudthisak Rinthalak.

A cambio de los rehenes, Israel liberó a casi 2,000 presos y devolvió los restos de cientos de palestinos fallecidos.