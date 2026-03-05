Lectura 1:00 min
Irán amenaza a países de la UE con "pagar el precio" si guardan silencio sobre la guerra
Los países de la Unión Europea "pagarán el precio, tarde o temprano" si permanecen en silencio ante la ofensiva estadounidense-israelí contra Irán, declaró un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní a la cadena TVE.
Los países de la Unión Europea "pagarán el precio, tarde o temprano" si permanecen en silencio ante la ofensiva estadounidense-israelí contra Irán, que Teherán considera una violación del derecho internacional, declaró este jueves un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní a la cadena española TVE.
Esmaeil Baqaei también reiteró las negativas de Teherán de que un misil interceptado en el espacio aéreo turco fuera lanzado desde Irán.
Te puede interesar
Irán dice que EU "lamentará" hundir uno de sus barcos
El canciller de Irán, Abás Araqchi, acusó a Estados Unidos de cometer una "atrocidad" al hundir un buque de guerra de la república islámica frente a las costas de Sri Lanka y advirtió que Washington "lamentará amargamente" el precedente sentado.
"Estados Unidos ha perpetrado una atrocidad en el mar, a 2,000 millas (3,200 kilómetros) de las costas de Irán. La fragata Dena, invitada por la Armada de India y con casi 130 marinos a bordo, fue atacada en aguas internacionales sin previo aviso", publicó en X.
Te puede interesar
"Recuerden mis palabras: Estados Unidos lamentará amargamente el precedente que ha sentado", añadió.