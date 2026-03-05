Irán amenaza a países de la UE con "pagar el precio" si guardan silencio sobre la guerra

Los países ⁠de la Unión Europea "pagarán el ⁠precio, tarde o temprano" ⁠si permanecen en silencio ante la ofensiva estadounidense-israelí contra Irán, que Teherán considera una violación del derecho internacional, declaró este jueves un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní a la cadena española TVE.

Esmaeil Baqaei también reiteró ⁠las negativas ⁠de ⁠Teherán de que un misil ⁠interceptado en el espacio aéreo turco fuera lanzado desde Irán.

Irán dice que EU "lamentará" hundir uno de sus barcos

El canciller de Irán, Abás Araqchi, acusó a Estados Unidos de cometer una "atrocidad" al hundir un buque de guerra de la república islámica frente a las costas de Sri Lanka y advirtió que Washington "lamentará amargamente" el precedente sentado.

"Estados Unidos ha perpetrado una atrocidad en el mar, a 2,000 millas (3,200 kilómetros) de las costas de Irán. La fragata Dena, invitada por la Armada de India y con casi 130 marinos a bordo, fue atacada en aguas internacionales sin previo aviso", publicó en X.