Alito convoca a la oposición y aliados de Morena a unirse rumbo a las elecciones del 2027

El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, llamó al PAN, MC y a los partidos aliados de Morena, PVEM y PT, a construir una gran alianza o frente opositor de cara a los comicios del 2027 en que se disputarán la Cámara de Diputados y 17 gubernaturas.

“Desde aquí, desde el potente y poderoso Partido Revolucionario Institucional, hago un llamado a todos los opositores y a los que hoy están de aliados en el gobierno, que han externado su repudio a esta locura de iniciativa (de reforma electoral presidencial), que vayamos juntos a construir un gran entendimiento alterno, un diálogo a fin de salvar a la República y proyectar la ruta de la democracia que necesitamos por el bien del país’’.

Durante la sesión solemne del Consejo Político Nacional (CPN) del PRI por el 97 aniversario de la fundación del partido, el senador priista alertó que lo que estará en juego en las elecciones de 2027 “no sólo son las posiciones políticas, estamos hablando de si México seguirá por la ruta de la destrucción o si recuperamos el camino del orden, de la tranquilidad y del bienestar para las familias mexicanas’’.

“Por eso hacemos este llamado y por ello hay que construir juntos, hay que construir alianzas, coaliciones, unir a todas las fuerzas democráticas, pero sin confundirse; si la circunstancia lo amerita, también tenemos la fuerza, el ánimo y la decisión para ir solos como partido y ganar las elecciones’’.

El PRI siempre estará a favor de construir alianzas y coaliciones, pero si no se concreta, advirtió, “será porque los dos partidos de oposición, el PAN y Movimiento Ciudadano no quisieron y que el pueblo de México lo sepa.

“Si no quieren coalición (con el PRI) estarán al servicio del poder, al servicio de Morena y eso destruye el sistema democrático en México’’.

La oposición unida, vaticinó, “podemos ganar más de diez estados de la República y ser una coalición con los votos necesarios para frenar cualquier reforma constitucional irresponsable. Si vamos juntos defendemos al país; la propuesta siempre estará en la mesa’’.

Aclaró que “siempre ha sido vocación, voluntad y determinación’’ de su partido “buscar una gran alianza opositora, un gran frente opositor en el 2027’’.

Con respecto a la iniciativa de reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Moreno Cárdenas dijo que el oficialismo busca “destruir la democracia, debilitar y acabar al árbitro electoral y destruir y tratar de desaparecer a la oposición, modificar el sistema electoral desde el poder con prisas, sin consenso y con una propia agenda política’’.

“Por eso lo decimos con toda claridad, el PRI, que quede claro, en el Congreso de la Unión senadoras y senadores, diputadas y diputados federales, hemos cerrado filas como siempre, en unidad, en defensa de la Patria y en defensa de México, votaremos en contra de esa locura de reforma electoral que ha presentado el partido político corrupto de Morena y lo decimos: no a la ley Maduro. No vamos a ser cómplices de un atropello a la democracia…’’

