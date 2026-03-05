Los turistas que vengan al Mundial se podrán transportar con seguridad en carreteras: Canapat

Turismo carretero. El presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat), Luis Antonio Zaldívar Sánchez, aseguró que, aunque en este momento hay en Jalisco un punto de atención, las carreteras del país se encuentran seguras y listas para recibir a los turistas, nacionales e internacionales, que se moverán por el país con motivo del Mundial de fútbol.

La estrecha colaboración con las autoridades de los diversos niveles ayudó para que tras los acontecimientos violentos del pasado 22 de agosto, en donde se vandalizaron 37 unidades de empresas afiliadas, la situación se normalizara en un par de días.

“Tengo confianza de que el turista internacional que llegue de otros continentes a ver partidos en Estados Unidos o Canadá vendrá luego a México por la cercanía y porque aquí hay la mejor atención, están las mejores playas, el mejor trato…. Vendrá mucha gente”, agregó.

En el contexto de Expo Foro Movilidad 2026, organizado por la cámara, el directivo recordó que el autotransporte de pasajeros es el más relevante en el país y que en el 2024, de acuerdo con el último dato oficial, se registraron 3,824 millones de usuarios.

Por la coyuntura del mundial, se estima que se puedan sumar unos 100 millones de boletos el presente año, porque, por ejemplo, las personas que lleguen a los aeropuertos en grupos o de manera individual se trasladarán en autobuses a sus hoteles, luego se irán a las sedes de los partidos o a visitar algún atractivo en trayectos de diversas longitudes.

“El mensaje que se debe multiplicar es que pueden venir a México porque es un país seguro. Es lo que estamos promoviendo en las ferias internacionales de turismo en las que participamos (como recientemente en Madrid) y con diversas autoridades de EU con las que tenemos buena relación. También destacamos que las personas se deben transportar en autobuses seguros y formales que aborden en centrales y terminales oficiales, evitando el uso de transporte irregular porque es peligroso”, agregó.

El domingo de crisis

El presidente de la Canapat también recordó que luego del operativo para detener al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación se presentaron diversas complicaciones en las carreteras, lo que obligó a detener los servicios con el objetivo de resguardar la seguridad de colaboradores y pasajeros.

“Desde antes ya contábamos con un protocolo relacionado con esos temas con la Guardia Nacional. Ese día estuvimos en contacto permanente desde las ocho de la mañana. Informamos a los asociados y cada empresa tomó su decisión. Yo estuve en contacto directo y las empresas tomaban las decisiones de salir a ruta o no, pero sobre todo cuidar a los pasajeros”, comentó Luis Antonio Zaldívar Sánchez.

En reunión con medios, refirió que una de las recientes acciones realizadas para incrementar la seguridad de pasajeros es concretó en Guadalajara hace unos días porque se instalaron más videocámaras de vigilancia en la terminal principal y éstas se conectaron con el C5 local, para permitir que las autoridades tengan acceso a esa información inmediatamente y actuar en consecuencia.