Día de la Mujer 2026: Guía para líderes sobre qué decir (y qué evitar)

Conmemorar el Día Internacional de la Mujer en las organizaciones es importante para visibilizar los retos que enfrentan las mujeres; sin embargo, ante el desconocimiento, los jefes pueden realizar acciones que no son adecuadas y causar un impacto negativo.

Cabe mencionar que el 8 de marzo es una fecha para conmemorar los movimientos que han encabezado las mujeres, como las movilizaciones de trabajadoras textiles en Nueva York en 1908, que exigían mejores condiciones laborales.

Estos hechos impulsaron movimientos sociales orientados a visibilizar las problemáticas que enfrentan las mujeres, por lo que años después, en 1977 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) oficializó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer.

Bajo este contexto, cuando los líderes buscan involucrarse en esta fecha, un error común es felicitar o dar regalos y, aunque no sea malintencionado, estas acciones repercuten negativamente en las mujeres dentro de la organización.

Tenemos que entender la diferencia entre conmemorar y celebrar, porque la primera significa recordar, mientras que la segunda es como una fiesta y alegrarse por ello”, argumenta Consuelo Zermeño, consultora en cultura organizacional en CZ más Liderazgo de Corazón.

Acciones a evitar durante el 8 de marzo

Antes de querer felicitar a una mujer, como jefe, es importante comprender qué palabras y acciones pueden ser malinterpretadas y considerar el impacto que pueden tener en el equipo.

Nefris Ventura, CEO de la firma Más Humanos, explica que cuando un jefe usa palabras inadecuadas o acciones hacia las mujeres, puede ser incómodo y dañar el sentido de pertenencia.

Con esto se empieza a invalidar la fecha y perdemos la oportunidad de poder sensibilizar y concientizar”, indica Nefris.

Por ende, este es un listado para los jefes que se recomienda evitar con los equipos durante el 8 de marzo:

1. Evitar el tema: Al no hablar sobre el Día Internacional de la Mujer se puede interpretar como una invalidación de la fecha. Esto puede provocar una mala percepción, tanto de la cultura laboral como del liderazgo.

2. Felicitar y regalar: Aunque la fecha se enfoca en las mujeres, este es con un motivo de visibilización y lucha. Por ello, felicitar o regalar obsequios puede ser percibido como una minimización al propósito del día.

3. Hacer comentarios con microagresiones: Realizar comentarios negativos o minimizar el propósito de la fecha ocasiona un ambiente laboral tenso y en el que da paso a microagresiones, como lo son los chistes, bromas y apodos en contra de las mujeres.

“Podemos ver en las empresas esta violencia sutil, disimulada, donde se puede manifestar la intolerancia, el desprecio, las burlas y no nada más hacia la mujer, sino con el entorno laboral y desfavorece la diversidad e inclusión en el trabajo”, refiere Consuelo Zermeño

¿Qué pueden hacer los líderes ante el 8M?

Para empatizar con la causa, los jefes pueden actuar desde una forma estratégica y enfocada en el entorno organizacional para visibilizar y conmemorar el día.

1. Crear espacios: Abrir espacios de conversación para reconocer el trabajo y contribución de las mujeres desde un enfoque profesional. Nefris Ventura aconseja que estos espacios sean como las juntas de retroalimentación para que todos puedan aportar sus puntos de vista.

“Puede hacerse una dinámica distinta porque cada líder es diferente y a algunos les cuesta más trabajo, pero es importante hacerlo”.

2. Incentivar la participación: Como líder, incentivar la participación de las mujeres es ideal, con la finalidad de expresar sus retos, logros o incluso sugerencias dentro de la organización.

3. Actuar después de hablar: Para crear el cambio, no basta con un discurso, sino también actuar. Es decir, hacer un análisis sobre las problemáticas en las mujeres dentro de la empresa, por ejemplo, falta de planes de desarrollo, brechas de género en puestos o capacitaciones para el talento femenino.

Más que una fecha, el 8 de marzo representa una oportunidad para que las organizaciones revisen sus prácticas internas y alineen su discurso con acciones concretas en favor de la equidad de género.