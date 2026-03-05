Exposición de Santander a quiebra de Market Financial Solutions supera los 267 millones de dólares

Una empresa vinculada a Market Financial Solutions (MFS), entidad hipotecaria británica que quebró la semana pasada, debe a Santander entre 200 millones de libras (267 millones de dólares) y 300 millones de libras, según informó el miércoles Bloomberg News, que basa su información en una fuente con conocimiento del asunto.

La exposición de la entidad financiera española está garantizada por una cartera de hipotecas, añade la información.

Santander no quiso hacer comentarios. La cifra contrasta con los 495 millones de libras que se le deben a Barclays, los 200 millones de libras a Elliott Management y los 400 millones de libras que se deben a la unidad Atlas SP Partners de Apollo Global Management.

Bancos y fondos de crédito privados se están apresurando a evaluar su ⁠exposición a MFS después ⁠de que la ⁠poco conocida entidad crediticia tras ser acusada de irregularidades financieras y ⁠mala gestión.

Market Financial Solutions, con sede en Londres, se especializaba en préstamos complejos respaldados por propiedades inmobiliarias.

Había solicitado la administración concursal, una forma de protección contra la insolvencia en el Reino Unido, después de encontrarse con dificultades.