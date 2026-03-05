Azerbaiyán promete responder a ataque de drones iraníes que dejaron cuatro heridos

Azerbaiyán advirtió ⁠este jueves que está preparando medidas de respuesta no especificadas después de que dos drones iraníes cruzaron su frontera e hirieron a cuatro personas ⁠en el enclave de Najicheván, ⁠lo que suscitó preocupación por una posible propagación del conflicto en Oriente Medio.

"Estos ataques no quedarán sin respuesta", afirmó el Ministerio de Defensa de Azerbaiyán en un comunicado.

Asimismo, añadió que está investigando el tipo de drones utilizados en el ataque y "preparando las medidas de respuesta necesarias para proteger la integridad territorial y la soberanía del país y garantizar la seguridad de los civiles y las infraestructuras civiles".

Azerbaiyán e Irán ya mantienen tensos lazos por los crecientes vínculos económicos, energéticos y militares de Bakú con Turquía e Israel. Irán, que desde el sábado ha estado tomando represalias por los ataques estadounidenses e israelíes en una guerra aérea que ahora envuelve a Oriente Medio, también cuenta con una considerable población de etnia azerbaiyana.

El Ministerio de Relaciones Exteriores exigió en un comunicado previo que Irán "aclare el asunto en el menor tiempo posible, dé una explicación y adopte las medidas urgentes necesarias para evitar que se ⁠repitan incidentes de este tipo en el ⁠futuro".

"Este ataque al territorio ⁠de Azerbaiyán contradice las normas y principios del derecho internacional y contribuye a aumentar ⁠las tensiones en la región", afirmó. El embajador iraní fue convocado al ministerio y recibió una nota formal de protesta.

Azerbaiyán afirmó que un dron cayó sobre la terminal del aeropuerto internacional de Najicheván, situado a unos 10 kilómetros de la frontera con Irán, y que otro dron aterrizó cerca de un edificio escolar en un pueblo cercano.

Los cuatro heridos ⁠fueron trasladados al hospital, donde se encuentran en estado estable, según informó el Ministerio de Salud de Najicheván a Reuters.