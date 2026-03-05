Petróleo sube más de 2 dólares por preocupación por suministro en el sexto día de la guerra con Irán

Los ⁠precios del petróleo prolongaban su recuperación este jueves, ya que la ⁠escalada de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán seguía interrumpiendo el suministro, lo que llevó a algunos de los principales productores a ⁠recortar la producción y a otros ⁠a tomar medidas para garantizar la seguridad de la oferta.

A las 08:50 GMT, el Brent ganaba 2.35 dólares, o un 2.9%, hasta los 83.75 dólares por barril, en su quinta sesión consecutiva de ganancias. El West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) mejoraba 2.42 dólares, o un 3.2%, para colocarse en los 77.08 dólares.

Los mercados petroleros se están ajustando y el Gobierno chino ordenó a las mayores refinerías que suspendan las exportaciones de diésel y gasolina, según afirmó John Evans, analista de PVM.

Los futuros del diésel europeo alcanzaron su nivel más alto desde octubre de 2022, hasta los 1.130 dólares.

Los mercados petroleros siguen nerviosos ante los riesgos continuos para el suministro tras los ataques en Oriente Medio, con la preocupación centrada en los flujos comerciales a través del estrecho de Ormuz, según indicaron los analistas de ANZ en una nota el jueves.

Unos 300 petroleros continúan dentro del estrecho, ya que el tráfico marítimo que entra y sale del cuello de botella se detuvo casi por completo tras el estallido de ⁠la guerra, según los datos de seguimiento de ⁠buques de Vortexa y Kpler, ⁠que excluyen algunos de los tanqueros más pequeños.

Las fuerzas iraníes han atacado petroleros ⁠en el estrecho de Ormuz o cerca de él. Según la Oficina de Operaciones Comerciales Marítimas del Reino Unido, durante la noche se registraron explosiones cerca de un petrolero frente a las costas de Kuwait.

Irán lanzó una oleada de misiles contra Israel en la madrugada de este jueves, lo que obligó a millones de residentes a refugiarse en búnkeres antiaéreos cuando el conflicto entra en su sexto día, ⁠y solo unas horas después de que se bloquearan en Washington las medidas para detener los ataques estadounidenses.