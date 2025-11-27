IATA pide a Venezuela reconsiderar revocación de concesiones a aerolíneas que cancelaron vuelos

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) instó este jueves a Venezuela a "reconsiderar" la revocación de las concesiones a seis aerolíneas que cancelaron sus vuelos ante la alerta de seguridad emitida por Estados Unidos.

La medida afectó a la española Iberia, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la filial colombiana de la chilenobrasileña Latam, la brasileña GOL y la turca Turkish, empresas que habían suspendido sus conexiones con Venezuela ante una alerta de Washington por la actividad militar en el sur del Caribe.

La asociación "urge a las autoridades venezolanas a reconsiderar la revocación de los permisos de operación de varias aerolíneas internacionales que operan en el país", indicó en un comunicado publicado en su página web.

"Las aerolíneas han priorizado la protección de los pasajeros y de sus tripulaciones, evitando operar en zonas con riesgo elevado", añadió la IATA.

De acuerdo con el organismo internacional, las compañías aéreas perjudicadas "reafirman su compromiso con el país" y su disposición a restablecer el servicio de manera segura "tan pronto como las condiciones lo permitan".

El gobierno venezolano acusó a las aerolíneas de "sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovido por el gobierno de los Estados Unidos, suspendiendo unilateralmente sus operaciones aerocomerciales", según un comunicado publicado el miércoles por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela (INAC).

El aeropuerto de Maiquetía, el principal de Venezuela, amaneció el jueves con poca actividad y las oficinas de las aerolíneas suspendidas cerradas.

Una fuente de Iberia dijo a la AFP que la compañía desea retomar los vuelos "lo antes posible".

El ministerio de Asuntos Exteriores portugués, Paulo Rangel, consideró la medida "desproporcionada" y dijo que apelan a canales diplomáticos con Caracas.