Guyana elige presidente con el reto de gestionar riqueza petrolera y tensión con Venezuela

Miles de guyaneses votaron el lunes para elegir a su nuevo presidente, que tendrá el reto de gestionar la enorme riqueza petrolera de este pequeño país sudamericano dotado con las mayores reservas de petróleo per cápita del mundo, en medio de tensiones con su vecina Venezuela.

Los resultados se esperan como muy pronto el jueves, según la Comisión Electoral (Gecom). Estas elecciones son complejas desde el punto de vista logístico, ya que la selva tropical cubre más del 95% de este país de 850,000 habitantes.

Yolanda Ward, portavoz de Gecom, informó que hacia las 20:00 horas (tiempo local) "probablemente todas las mesas electorales hayan cerrado y estén procediendo al recuento".

La ley exige que los centros permanezcan abiertos mientras haya electores en la fila.

Ward indicó además que "la jornada ha transcurrido sin incidentes". "Hasta ahora todo va bien", coincidió Mike Singh, observador de Transparencia Internacional, aunque consideró que esperar hasta el jueves para conocer los resultados sería "una receta para el desastre".

"Espero lo mejor"

Con un bebé de año y medio en brazos, Grace Miller, de 21 años, también acudió temprano a votar. "Esta es la primera vez que voto. Voté por Aubrey Norton", el opositor de la Asociación para una Nueva Unidad (APNU, izquierda).

"Es uno de los mejores políticos que he conocido. Espero lo mejor para Guyana".

Norton es uno de los tres principales candidatos junto al actual presidente Irfaan Ali (Partido Progresista del Pueblo PPP/C, centroizquierda), que aspira a la reelección, y el populista Azruddin Mohamed, a veces apodado el "Trump guyanés", un multimillonario que acaba de crear su partido WIN (We Invest in the Nation/Invertimos en la Nación) para romper el bipartidismo.

Los aspirantes presidenciales —seis en total— son postulados por un partido que también nomina candidatos parlamentarios. El aspirante cuyo partido recibe más votos es elegido presidente. Por lo tanto, en teoría, el presidente puede estar en minoría en el Parlamento.

La votación suele repartirse tradicionalmente según las etnias, entre las personas de origen indio (PPP/C) y las de origen afroguyanés (APNU). El aspirante de WIN es ahora la sorpresa.

"Alerta máxima" con Venezuela

El asunto Venezuela ha planeado sobre este proceso electoral. El nuevo presidente deberá gestionar con su vecino la espinosa pugna por el Esequibo (oeste), una región de 160,000 km2 rica en petróleo y minerales, que representa dos tercios del territorio guyanés.

El centenario diferendo se exacerbó en 2015 cuando la petrolera estadounidense ExxonMobil confirmó la existencia de grandes yacimientos de crudo en la zona en disputa.

Ali -muy enfrentado a Nicolás Maduro- expresó su respaldo al despliegue militar estadounidense en el Caribe tras señalar que apoyará "todo lo que elimine cualquier amenaza" a la seguridad de su país.

"Las fuerzas de seguridad están en alerta máxima. Están listas. Hemos estado hablando de esto durante toda la campaña: Venezuela es una amenaza", dijo Ali tras votar en Leonora, a unos 35 km de la capital Georgetown.

El ejército y la policía de Guyana denunciaron el domingo disparos provenientes de Venezuela contra una embarcación que transportaba material electoral en el Esequibo, una región en disputa con Venezuela desde hace más de un siglo.

La denuncia fue rechazada por Venezuela. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, acusó a Guyana de intentar "crear un frente de guerra".

"Más dinero"

En los comicios legislativos y presidenciales de Guyana estaban llamados a votar 750,000 electores.

El ganador se hará cargo de la riqueza petrolera que ha permitido al país cuadruplicar en cinco años el presupuesto estatal (USD 6,700 millones en 2025), con el mayor crecimiento de América Latina (43.6% en 2024, según cifras oficiales).

Los tres favoritos prometen "poner más dinero en los bolsillos" de los guyaneses, desarrollar el país con los ingresos del petróleo, mejorar los servicios de salud y educación, y aumentar los salarios, en un contexto de alza de los precios de los alimentos.

Ali, que se muestra confiado en su reelección, ha destacado los logros de su gobierno financiados con los nuevos ingresos petroleros, y asegura que "aún queda mucho por hacer".

Guyana comenzó la explotación petrolera en 2019 y espera aumentar su producción de 650,000 barriles diarios a más de un millón en 2030.