Guatemala captura a presunto narco colombiano pedido en extradición por EU

Las autoridades guatemaltecas capturaron este lunes a un presunto narcotraficante colombiano pedido en extradición por Estados Unidos, informaron la Fiscalía y la Policía.

El colombiano, Víctor Hugo Moreno Andrade, es requerido por una corte del Distrito Este de Texas, que lo acusa de integrar una red de tráfico de cocaína y heroína a Estados Unidos, dijo a periodistas la vocera del Ministerio Público (Fiscalía), María José Mansilla.

La funcionaria explicó que Moreno es acusado de delitos relacionados con la fabricación, distribución y conspiración para traficar cocaína y heroína hacia Estados Unidos.

Según la investigación, el colombiano integraba "una organización de tráfico de drogas que operaba en Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica, responsable de ingresar grandes cantidades de cocaína al territorio estadounidense".

El colombiano fue miembro activo desde 2016 hasta al menos julio de 2025 y desempeñó funciones de "dirección, transporte y coordinación de actividades de tráfico de drogas en Colombia, Guatemala y otros países de la región", puntualizó.

La Policía indicó que Moreno Andrade, de 34 años, fue capturado en un poblado aledaño al noreste de la capital de Guatemala.

Durante 2025, las fuerzas de seguridad guatemaltecas han detenido a 16 presuntos narcotraficantes reclamados en extradición por Estados Unidos, según la Policía.

Carteles internacionales, con apoyo de narcotraficantes locales, trafican drogas y blanquean dinero en Guatemala y otros países de Centroamérica, lo que contribuye a la violencia criminal en la región.