La gripe aviar plantea un riesgo de pandemia peor que el Covid-19: Instituto Pasteur

El virus de la gripe aviar que se ha estado propagando entre aves silvestres, aves de corral y mamíferos podría dar lugar a una pandemia peor que la del Covid-19 si el virus muta para transmitirse entre humanos, dijo la directora del centro de infecciones respiratorias del Instituto Pasteur de Francia.

La influenza aviar altamente patógena, comúnmente llamada gripe aviar, ha provocado el sacrificio de cientos de millones de aves en los últimos años, perturbado el suministro de alimentos y disparado los precios, aunque las infecciones humanas siguen siendo inusuales.

"Lo que tememos es que el virus se adapte a los mamíferos, y en particular a los humanos, y se convierta en capaz de transmitirse de persona a persona, y ese virus sería un virus pandémico", dijo a Reuters Marie-Anne Rameix-Welti, directora médica del centro de infecciones respiratorias del Instituto Pasteur.

El Instituto Pasteur fue uno de los primeros laboratorios europeos en desarrollar y compartir las pruebas de detección del Covid-19, poniendo los protocolos a disposición de la Organización Mundial de la Salud y de laboratorios de todo el mundo.

No hay anticuerpos contra la gripe aviar H5

Las personas tienen anticuerpos contra la gripe estacional común H1 y H3, pero ninguno contra la gripe aviar H5 que afecta a aves y mamíferos, como tampoco los tenían contra el Covid-19, señaló.

Y a diferencia del Covid-19, que afecta sobre todo a personas vulnerables, los virus de la gripe también pueden matar a individuos sanos, incluidos niños, señaló Rameix-Welti.

"Una pandemia de gripe aviar sería probablemente bastante grave, incluso más grave que la pandemia que hemos vivido", dijo en su laboratorio de París. Ha habido muchos casos de personas infectadas por el virus H5 de la gripe aviar en el pasado, incluido el H5N1 que circula actualmente entre las aves de corral y las vacas lecheras en Estados Unidos, pero estos se produjeron a menudo en estrecho contacto con animales infectados. Este mes apareció el primer caso humano de H5N5 en el estado de Washington, en EU. El hombre, que padecía afecciones subyacentes, falleció la semana pasada.

En su último informe sobre la gripe aviar, la OMS señala que entre 2003 y 2025 se han producido casi 1,000 brotes en humanos, principalmente en Egipto, Indonesia y Vietnam, de los cuales el 48% han fallecido.

El riesgo de pandemia humana sigue siendo bajo

Sin embargo, el riesgo de que se desarrolle una pandemia humana sigue siendo bajo, dijo a Reuters Gregorio Torres, jefe del Departamento Científico de la Organización Mundial de Sanidad Animal.

"Tenemos que estar preparados para responder con la suficiente antelación. Pero, de momento, puedes pasear felizmente por el bosque, comer pollo y huevos y disfrutar de tu vida. El riesgo de pandemia es una posibilidad. Pero en términos de probabilidad, sigue siendo muy bajo", dijo.

Rameix-Welti también dijo que si la gripe aviar mutara para poder transmitirse entre humanos, el mundo estaría mejor preparado que antes de la pandemia del Covid-19.

"El punto positivo de la gripe, en comparación con el Covid, es que tenemos medidas preventivas específicas. Tenemos vacunas candidatas listas y sabemos cómo fabricar una vacuna rápidamente", dijo.

"También tenemos reservas de antivirales específicos que, en principio, serían eficaces contra este virus de la gripe aviar", añadió.