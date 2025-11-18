Gobierno de Trump intensificará operaciones de inmigración en Nueva York

El máximo responsable fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, dijo el martes que planea intensificar los esfuerzos federales de aplicación de la ley de inmigración en la ciudad de Nueva York, un mes después de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas llevaran a cabo una redada de alto perfil dirigida a vendedores ambulantes de Manhattan.

El Gobierno de Trump ya está llevando a cabo operaciones de inmigración en la ciudad de Nueva York.

"Tengo previsto estar en Nueva York en un futuro próximo. Vamos a hacer operaciones en la ciudad de Nueva York", dijo Homan a la cadena Fox News. "Aumentaremos la presencia policial en la ciudad de Nueva York, porque son una ciudad santuario y hay amenazas a la seguridad pública que llegan a las calles todos los días". Homan no dijo cuándo comenzarán estos movimientos. El Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa las operaciones de inmigración, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

"Los más de tres millones de inmigrantes de Nueva York son fundamentales para la fuerza, la vitalidad y el éxito de nuestra ciudad", dijo por correo electrónico Dora Pekec, portavoz del alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani.

"El alcalde electo se mantiene firme en su compromiso de proteger los derechos y la dignidad de todos y cada uno de los neoyorquinos y defender nuestras leyes de santuario".

Trump ha lanzado una agresiva represión de la inmigración dirigida a las principales ciudades de Estados Unidos como Chicago, Los Ángeles y Washington DC.

La Casa Blanca dice que su aplicación de la ley de inmigración se centra en los esfuerzos contra el crimen.