Divisas turísticas, con primera caída pospandemia

Se nubló el clima para el turismo. México recibió entre enero y mayo divisas turísticas por 15,869.1 millones de dólares, lo que representó una caída de 0.4% con relación a igual periodo del año pasado, cuando se logró la cifra récord de 15,929.5 millones de dólares, de acuerdo con datos de la Encuesta de Viajeros Internacionales (EVI), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Sin considerar el impacto causado por la crisis sanitaria en 2020 y 2021 (con descensos de 43.4 y 7.1%), dicho indicador no había mostrado signo negativo para los mismos meses desde 2011.

Entre enero y mayo llegaron al país 20 millones 389,411 turistas internacionales (segmento integrado por turistas fronterizos y no fronterizos, en donde Estados Unidos y Canadá son los principales emisores), por lo que la cifra creció 4.5% en relación con igual periodo de 2025.

El crecimiento del arribo de turistas interanacionales desaceleró a 5.3% desde el 6.8% de enero-mayo del 2025, luego de que su componente de llegadas aéreas (que generaron 80.6% del total de las divisas turísticas), registrara una caída de 4.3% en comparación con el periodo enero-mayo de 2025 (entonces, la baja fue menor: 3.0%, luego de un incremento de 5.8% en 2024), lo que explicó la caída en el gasto total de los viajeros internacionales.

El gasto medio de los viajeros se redujo este año 8.5% al pasar de los 404.36 a los 370.21 dólares. Por el contrario, el de los turistas internacionales creció 1.3% al ubicarse en 1,191.64 dólares.

En los rankings que elabora ONU Turismo se consideran las divisas totales captadas por un país y la llegada de turistas internacionales, no la de los viajeros internacionales (que incluye a turistas internacionales y excursionistas internacionales; los segundos aportan 8.8% de las divisas).

Luego de la difusión de los resultados de la EVI, la Secretaría de Turismo celebró la llegada de 42 millones 865,460 de viajeros internacionales.

“Cada vez más personas eligen descubrir México. Nuestro país vive un momento de gran proyección internacional y los resultados de la actividad turística demuestran que la confianza de las y los viajeros sigue fortaleciéndose, impulsando el bienestar de las comunidades y el desarrollo de nuestros destinos”, refirió su titular, Josefina Rodríguez.

La película completa y el Mundial

El jueves pasado, el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), Antonio Cosío, señaló que la esperada Copa Mundial de Futbol confirmó la capacidad de México para recibir grandes eventos internacionales y proyectar su oferta turística ante el mundo.

No obstante, sus primeros resultados muestran que este impulso, aunque positivo, no es suficiente por sí solo para revertir los retos estructurales que enfrenta el sector turístico (reflejados en caídas en llegadas aéreas y gasto), particularmente en conectividad aérea internacional, promoción y competitividad.

Por su parte, el vicepresidente de la Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas (Fematur), Juan Carlos Arnau, comentó a El Economista que la baja en captación de divisas es una nueva señal de alarma que el sector privado anticipaba ante la falta de acciones conjuntas para revertir la llegada de turistas por avión, lo que se agravó este año por el incremento de combustibles y ajustes en itinerarios de aerolíneas a nivel mundial (que son factores externos), la falta de promoción y temas de inseguridad.

“No es que no sea relevante destacar la cifra de viajeros internacionales que llegan a México, que es récord, porque finalmente todo suma en beneficio del país, pero es necesario tener una visión puntual de lo que está ocurriendo en relación con el turismo internacional que genera impactos directos, positivos o negativos, en los destinos”, agregó.

Desde su perspectiva, no se debe dejar pasar más tiempo para que, con la fotografía completa de lo que ocurre, se elaboren estrategias integrales para evitar que sigan cayendo las cifras, en las que participen no solamente las autoridades de Turismo, sino también las de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Hacienda y Relaciones Exteriores, por ejemplo.