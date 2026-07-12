México: furor por los fondos de inversión

La evolución de los Fondos de Inversión en México registra un dinamismo extraordinario, con cifras que marcan hitos notables.

El frenesí por los fondos de inversión en México comenzó en el contexto de la pandemia del Covid-19 registrada en el año 2020.

Todo indica que no es un arrebato pasajero. Por el contrario, los datos revelan que es una fuerte tendencia que podría duplicar las cifras que hoy administran estos vehículos financieros.

El “interés tiene pies” reza el dicho popular y explica perfectamente el boom por los Fondos de Inversión.

Al cierre del año 2025, los Fondos de Inversión generaron más de 500 mil millones de pesos en rendimientos para los inversionistas.

Esta cantidad es equivalente al 50% de los programas sociales del gobierno federal en un año.

Los rendimientos promedio de los Fondos de Inversión han sido atractivos y se ha mantenido a pensar de la volatilidad de los mercados

Administran 5.2 bdp

Las estadísticas a junio revelan que los activos netos, que administran los 638 Fondos de Inversión, que operan en el mercado mexicano, alcanzaron los 5 billones 258 mil 900 millones de pesos.

Esta cantidad representa prácticamente el doble de los niveles que registró en el año 2020, de unos 2.5 billones de pesos.

Observaron un crecimiento anual de 12.46% y poco más de 18 millones de clientes, cantidad que representa un incremento del 30.82%.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Geografía (Inegi), los Fondos de Inversión alcanzan una participación del 14.83% del Producto Interno Bruto.

Las cifras son impresionantes. El acumulado de 5.2 billones de pesos en activos netos totales representa un 0.91% de crecimiento mensual y del 12.46% en los últimos 12 meses. En dólares los 5.2 billones de pesos equivalen a 301 mil 37 millones de dólares (con un tipo de cambio de 17.47 pesos por dólar fix) e implica un crecimiento mensual de 0.23% y de 21.24% en los últimos 12 meses.

Por el número de clientes, superior a los 18 millones, los Fondos de Inversión mantuvieron una tendencia al alza de 2.18% mensual y 30.82% en los últimos 12 meses.

Los datos dejan ver una especie de furor por los Fondos de Inversión.

Del año 2020 al 2026 el número de clientes pasó de menos de 3 millones a alrededor de 18 millones; un incremento neto de 5 veces.

Los 18 millones de clientes que ya alcanzaron los Fondos de Inversión, más los clientes indirectos se acercan a 26 millones de personas y supera en casi 20% el número de personas que cotizan en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

La Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB) presidida por Álvaro García Pimentel ha logrado en conjunto con las autoridades sectoriales, generar las condiciones necesarias para aprovechar el contexto y la oleada explosiva de interés de los inversionistas

De acuerdo con el dirigente la digitalización y el acceso a los Fondos de Inversión vía los teléfonos inteligentes, es uno de los elementos más importantes que han permitido el notable crecimiento.

Las plataformas digitales y las aplicaciones permiten abrir con facilidad las cuentas y han impulsado la democratización de las inversiones.

Además ha sido considerable la profundización de la educación financiera y sin duda, los rendimientos y la diversificación que ofrecen los fondos, frente al ahorro tradicional.

El potencial

Con todo y el extraordinario avance de los Fondos de Inversión en México, todavía hay mucho camino por recorrer.

México todavía está lejos de países desarrollados e incluso del mismo nivel de desarrollo. De acuerdo con la OCDE, economías similares en la región, registran activos de fondos que superan el 50% del PIB.

El cálculo de la AMIB es que si los Fondos de Inversión en México lograran alcanzar el 50% del PIB, los activos podrían triplicarse en 5 o 10 años.

En muy poco tiempo, los Fondos de inversión han pasado de ser una poderoso instrumento de financiamiento para la economía nacional.

Top ten

¿Quiénes están en el Top Ten de las administradoras de Fondos de Inversión?

La lista la encabeza BBVA con el 25% de participación y le siguen Blackrock con el 18%; SAM, Santander y Banorte con 10% respectivamente.

Y de ahí hacia abajo con porcentajes del 7 al 2% están: Actinver, HSBC, Scotia, GBM, Inbursa y Sura.

Los Fondos de Inversión en México están viviendo su mejor momento en la historia reciente.

Atisbos

El AICM al cierre del mes de junio deja ver una cifra desconsoladora, porque denota que los pronósticos oficiales de la visita de 5 millones de turistas por el mundial, se quedó muy atrás.

El AICM en junio registró el nivel más bajo de los últimos 4 años en flujo de pasajeros, informó el almirante Juan José Padilla Olmos, director del puerto aéreo.

La buena noticia es que el AICM registra un superávit de entre 2 mil y 2 mil 200 millones de pesos.