Dispositivos médicos: el gran beneficiado del nuevo acuerdo con Europa

Mientras en Washington siguen lloviendo amenazas de aranceles y la incertidumbre comercial no se acaba, el Parlamento Europeo acaba de dar el visto bueno al nuevo acuerdo con México. El pasado 8 de julio aprobó la modernización del tratado con la Unión Europea, abriendo la puerta a un mercado de más de 450 millones de personas con reglas más claras y sin tantos obstáculos arancelarios. Para el sector salud —y sobre todo para los dispositivos médicos— esto representa una oportunidad de diversificación que no se veía venir tan pronto.

El nuevo acuerdo quita casi todos los aranceles que todavía quedaban entre México y la Unión Europea. Para las empresas europeas esto representa un ahorro importante, de unos 100 millones de euros al año, y les facilita entrar a licitaciones públicas en México. Para nosotros significa que la gran mayoría de lo que exportamos puede llegar a Europa sin pagar impuestos de entrada a los mercados de la región europea. Además, protege mejor la propiedad intelectual y pone reglas más claras para invertir. Todo esto es especialmente útil para sectores como el de salud, que requieren certidumbre y estándares altos.

Claramente dispositivos médicos es el sector que más puede aprovecharlo. En 2025 exportó 20,550 millones de dólares, casi el doble de lo que vendíamos en 2020. México ya es el sexto exportador mundial de estos productos y el número uno en América Latina. El punto es que más del 80% de esas ventas se van a Estados Unidos. El acuerdo con Europa nos da la posibilidad de abrir un segundo mercado grande y más estable, sin depender tanto de un solo cliente. Ya existen exportaciones a países como Francia, Irlanda y Países Bajos; con la eliminación de aranceles, este flujo puede crecer significativamente. El subsector de ciencias de la vida forma parte de la manufactura avanzada y encaja perfectamente con la visión de nearshoring+friendshoring.

Muchas de las empresas que ya fabrican aquí podrían acelerar sus envíos al viejo continente. Hablamos de compañías como Medtronic, Becton Dickinson, Cardinal Health, Boston Scientific, Abbott, Johnson & Johnson, Philips Healthcare y Siemens Healthineers, que tienen plantas importantes en Baja California, Chihuahua y Tamaulipas. Varias de ellas ya mandan producto a Europa, pero en volúmenes modestos. La opción que se abre es que crezcan con menos aranceles y más claridad en las reglas.

El sector farmacéutico, aunque en menor escala, también tiene margen para moverse. De enero a noviembre del 2025 México exportó 2,353 millones de dólares en medicamentos y productos farmacéuticos. El déficit comercial sigue siendo grande, pero las inversiones que se están anunciando —más de 21 mil millones de pesos— dentro del Plan México buscan precisamente producir más y poder vender a otros lados, no solo a Estados Unidos. Empresas mexicanas como PiSA Farmacéutica, Laboratorios Silanes y Genomma Lab, e incluso multinacionales como Pfizer, Sanofi, Boehringer Ingelheim y Bayer, tendrían incentivos para exportar no sólo productos sino servicios desde México al mercado europeo.

EEN, red europea que ayuda a pymes a diversificarse

Lo interesante es que el acuerdo no solo beneficia a las grandes empresas. Las medianas y pequeñas siempre han tenido más difícil exportar porque les falta información, financiamiento y conocimiento de trámites. Por eso es buena noticia que México se haya incorporado en mayo pasado a la Enterprise Europe Network (EEN), una red europea que ayuda a las empresas a encontrar socios, acceder a tecnología y conseguir financiamiento para internacionalizarse. El Consorcio EEN México ya ha firmado acuerdos con el Clúster Médico Jalisco y el Clúster de Ingeniería Biomédica, en tanto está en pláticas con Canifarma y otras cámaras, lo cual puede ser un apoyo real para que más empresas medianas del sector salud den el salto hacia Europa.

Todo esto forma parte de una estrategia más amplia impulsada por la Secretaría de Economía, con Marcelo Ebrard, y la Cancillería que lleva Roberto Velasco Álvarez. Mientras siguen las amenazas desde Washington, México abre opciones en un mercado europeo más predecible y con mayor capacidad de compra, algo que puede ayudarnos a romper el estancamiento económico que cargamos desde hace años.

Dr Simi lanza su tarjeta de crédito con Stori

Resulta que Farmacias Similares da un paso fuera del sector salud al entrar a los servicios financieros. Junto con Stori lanza la Tarjeta de Crédito del Dr. Simi, una herramienta pensada para sus clientes que históricamente han quedado fuera del sistema financiero formal. La tarjeta permite comprar no solo en las más de 11 mil sucursales de Farmacias Similares, sino en otros establecimientos, con beneficios como 25% de descuento en la primera compra y hasta 10% mensual en la farmacia. Dijeron que buscan resolver la falta de liquidez que es un problema real para ese segmento: muchas personas tienen que suspender tratamientos médicos por falta de liquidez en el momento. Víctor González Herrera y Marlene Garaygar destacaron que esta alianza busca llevar el crédito a sectores que la banca tradicional ha dejado de lado, convirtiéndolo -dijeron- en una herramienta para cuidar la salud y no en una fuente de endeudamiento, pero eso está por verse, pues una tarjeta de crédito no deja de ser deuda.

Reina Madre abre atención a mujeres en menopausia

La conversación pública ha empezado a visibilizar la menopausia y sus síntomas que en México padecen millones de mujeres entre 45 y 65 años, pero ante la falta de espacios clinicos integrales para esta etapa de la vida, Grupo Reina Madre presenta esta semana Menopausia Libre, su nueva línea de negocio dedicada exclusivamente a la atención especializada de mujeres en esta transición. Operará dentro de la red de clínicas de Grupo Reina Madre con consultas con especialistas en ginecología, climaterio/menopausia, sexología, nutrición y neuropsicología. Se trata de una vertical de atención permanente que reconoce que el climaterio (el periodo de transición natural que abarca la perimenopausia, la menopausia y la posmenopausia) requiere un abordaje multidisciplinario sostenido en el tiempo. Como complemento, la organización SinReglas A.C. incorpora un componente comunitario a través de la membresía "Reina Sin Reglas", que suma talleres, coaching grupal y una “red de acompañamiento emocional entre pares”.

Clínica de Neurodivergencia en Hospital Nova en Monterrey

Con el objetivo de fortalecer la atención en salud mental y promover entornos más inclusivos, Hospital Nova anunció el lanzamiento de su Clínica de Neurodivergencia y del programa “Espacio Conecta”, una iniciativa orientada a brindar acompañamiento especializado a infancias, adolescencias y sus familias. Es un nuevo servicio que responde a la creciente necesidad de atención integral en condiciones del neurodesarrollo como el trastorno del espectro autista (TEA), el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), trastornos del lenguaje y dificultades de aprendizaje, entre otras. A diferencia de modelos tradicionales, dicha clínica articula especialidades como pediatría, salud mental, neurodesarrollo, enfermería y trabajo social, con el objetivo de ofrecer diagnósticos oportunos y planes de atención personalizados, bajo un modelo de atención integral centrado en el diagnóstico clínico y en el acompañamiento de pacientes y familias.