La Haya. Los fiscales de la Corte Penal Internacional (CPI) acusaron al expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte de tres cargos por crímenes contra la humanidad, por su supuesta implicación en al menos 76 asesinatos como parte de su "guerra contra las drogas".

El acta de la acusación está fechada el 4 de julio, pero fue parcialmente difundida ayer y expone los cargos contra el expresidente de Filipinas, que tiene 80 años y está detenido en La Haya.

El primer cargo concierne su presunta implicación como coautor de 19 asesinatos cometidos entre 2013 y 2016, cuando Duterte era alcalde de Davao.

La segunda acusación contra Duterte lo imputa de 14 asesinatos denominados de "objetivos de alto valor" en 2026 y 2017 cuando ya estaba en el poder.

Además fue acusado de 43 asesinatos cometidos durante redadas contra presuntos consumidores de droga o microtraficantes.

La Fiscalía afirmó que estas muertes ocurrieron en todo Filipinas entre 2016 y 2018.

Esta operaciones incluyeron "miles de asesinatos, que se perpetraron de forma sistemática a lo largo de todo el periodo" cubierto por la acusación, indicaron los fiscales.

Duterte fue detenido en marzo en el aeropuerto de Manila.