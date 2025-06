Fred Smith, el empresario que salvó a FedEx de la quiebra al apostar en Las Vegas

Frederick Smith, fundador de FedEx, falleció a los 80 años el pasado 21 de junio, así lo anunció la compañía en un comunicado oficial. Fred Smith, como era conocido, fue pionero en la mensajería exprés al apostar por un modelo acelerado en la entrega de paquetes.

La idea de crear FedEx surgió en la escuela, cuando Fred Smith era estudiante de economía de la Universidad de Yale; sin embargo, el concepto era muy ambicioso y su profesor le dijo que estaba bien formulado, pero la idea debía ser factible.

Pero Fred no desistió de su idea, y después de dos misiones en Vietnam invirtió cuatro millones de dólares que recibió de una herencia y 80 millones de dólares de inversionistas en crear una nueva empresa de mensajería, así surgió en 1973 Federal Express.

El capital lo invirtió en 14 aviones pequeños y camionetas, con lo cual podía entregar pequeños paquetes más rápido que el servicio de mensajería tradicional. Poco a poco la empresa creció y actualmente la compañía cuenta con 705 aviones, más de 200,000 vehículos, 5,000 instalaciones operativas y más de 5000,000 empleados a nivel mundial.

La apuesta de la suerte

Los inicios de FedEx fueron buenos, pero debido al aumento de los precios por la guerra de Yom Kipur de 1973 hicieron que los costos de operación crecieran y las pérdidas económicas un año después llegaron a casi un millón de pesos al mes.

Para mantener la operación y no llegar a la quiebra se necesitaba mayor inversión, que no se consiguió. De acuerdo con Roger Frock, primer gerente general y director de operaciones de FedEx, Fred Smith apostó por una opción poco ortodoxa para conseguir dinero, apostar en Las Vegas.

Fred Smith relata en su libro “Cambiando cómo el mundo hace negocios: El increíble viaje hacia el éxito de FedEx, la historia interna”, que Fred retiró 5,000 dólares de la compañía y lo apostó jugando de blackjack en Las Vegas.

Le pregunté a Fred de dónde habían salido los fondos y él respondió: ‘¿La reunión con la junta directiva de General Dynamics fue un fracaso y sabía que necesitábamos dinero para el lunes, así que tomé un avión a Las Vegas y gané 27,000?’”.

"Quieres decir que tomaste nuestros últimos 5,000 dólares. ¿Cómo pudiste hacer eso?” Pero Smith le dijo: "¿Qué diferencia había? Sin los fondos para pagar a las compañías de combustible de todos modos no podríamos haber volado".

Sin embargo, en entrevistas posteriores el fundador de FedEx detalló que las deudas eran tan grandes que lo conseguido en Las Vegas fue algo simbólico y que no consideraba que hubiera puesto en riesgo la empresa al tomar lo poco que quedaba.

Esta acción arriesgada fue considerada un golpe de suerte que salvó a la empresa; sin embargo, la revista Inc señala que a pesar de que la suerte puede ser vital para el éxito, en realidad se requiere trabajo duro y logros para estar en una posición ideal de aprovechar los “golpes de suerte”, pues la suerte favorece a la mente preparada”.

Practicas controversiales

El libro de Frock relata diversas prácticas controversiales implementadas en los primeros años de FedEx, cono la emisión de cheques sin fondos a los empleados y el hecho de que los pilotos debían pagar con sus tarjetas personales la compra de combustible, monto que después les sería devuelto.

Por estas acciones expertos creen que las acciones de Fred no son un modelo a seguir. Katie Best, investigadora de la London School of Economics le dijo a BBC “La historia de los orígenes de FedEx es brillante, porque está llena de ridículos y arriesgados movimientos para sacar adelante un proyecto, pero no es un gran ejemplo de buenas prácticas empresariales”.

También destacó que “no recomendaría a nadie tomar estas decisiones, algunas de las cuales son de dudosa legalidad, como utilizar los fondos de una empresa para apostarlos en mesas de blackjack”.

Por otro lado, Xinyu Hou, economista de la universidad de Cambridge dice que el caso de FedEx deja una serie de lecciones como tomar riesgos.

"Si analizamos la decisión de Smith, podemos ver que sin ella la empresa habría cerrado y tenido que vender activos valiosos a precios bajos. Los proveedores y prestamistas probablemente hubieran recuperado muy poco de lo que les debían, porque las quiebras son largas y costosas", le dijo a BBC Mundo.