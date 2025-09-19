FedEx prevé impacto de 1,000 millones de dólares por la guerra comercial de Trump

El grupo estadounidense de paquetería y logística FedEx anotó un beneficio neto de 824 millones de dólares en el primer trimestre de su año fiscal 2026, que concluyó en agosto, lo que equivale a un avance interanual del 3.8 por ciento.

La facturación alcanzó los 22,244 millones de dólares, un 3.1% más. Del total, la división Express brindó 19,116 millones de dólares, un 4.4% más, y la de mercancías 2,257 millones de dólares, un 3.1% menos. Después, otros conceptos aportaron 871 millones de dólares.

De su lado, los costes operativos en los que incurrió la multinacional entre gastos salariales, transporte, alquileres o combustibles, entre otros, ascendió hasta los 21,058 millones de dólares, un 2.7% más.

"El crecimiento de nuestros ingresos pone de relieve el éxito de nuestras iniciativas estratégicas, ya que estamos flexibilizando nuestra red y reduciendo nuestros costes de servicio, al tiempo que mejoramos aún más nuestra propuesta de valor y la experiencia del cliente", afirmó el presidente y consejero delegado de FedEx, Raj Subramaniam.

Por otro lado, indicó que destinó, aproximadamente, 500 millones de dólares a recomprar acciones durante el trimestre. Al de 31 de agosto, FedEx aún poseía una autorización de 1,600 millones de dólares adicionales.

La compañía recordó también que, a partir del 5 de enero de 2026, los envíos de paquetería general y de mercancías se encarecerán en un 5.9 por ciento.

Previsiones y aranceles

La firma norteamericana pronosticó que los ingresos crecerán entre un 4% y un 6% durante el ejercicio 2026. Asimismo confirmó sus previsiones de ahorro permanente de costes por 1,000 millones de dólares fruto de la aplicación de un plan de transformación empresarial.

En la rueda de prensa posterior a la presentación de resultados, el director financiero, John Dietrich, desveló que la guerra comercial lanzada por Donald Trump tendrá un impacto negativo en sus cuentas anuales de 1,000 millones de dólares. Unos 300 millones de dólares se irán al pago de aranceles.