FBI cita a demócratas que enviaron mensajes a tropas

Washington. El FBI solicitó entrevistar a seis legisladores demócratas que la semana pasada instaron públicamente a los militares estadounidenses a rechazar órdenes ilegales, informó un funcionario del Departamento de Justicia.

La solicitud, divulgada inicialmente por Fox News, ocurre un día después de que el Pentágono amenazara con activar al senador Mark Kelly —veterano de la Marina y uno de los seis congresistas— para someterlo a posibles cargos castrenses por lo que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, calificó como actos “sediciosos” publicados en redes sociales.

Además de Kelly, el mensaje fue firmado por la senadora Elissa Slotkin, exanalista de la CIA y veterana de Irak, y los representantes Jason Crow, Maggie Goodlander, Chris Deluzio y Chrissy Houlahan. Los seis difundieron un video en el que recordaban a los militares que la ley les exige desobedecer órdenes manifiestamente ilegales.

La pieza se publicó en un clima de inquietud dentro del Congreso —y, en privado, entre algunos mandos militares— por la preocupación de que la administración Trump esté excediendo sus facultades al ordenar ataques contra embarcaciones sospechosas de transportar narcotraficantes en aguas latinoamericanas.

El Pentágono sostiene que dichas operaciones están amparadas en la designación de los narcotraficantes como terroristas, lo que amplía el margen de acción militar. Sin embargo, expertos han cuestionado esa interpretación, mientras legisladores opositores aseguran que la orden podría violar la legislación estadounidense y normas internacionales de uso de la fuerza.

Kelly desestimó el lunes la advertencia del Departamento de Defensa, calificándola de intento de intimidación.

“No me van a callar por cumplir con mi deber constitucional”, afirmó. Hasta ahora, el FBI no ha emitido comentarios sobre la investigación preliminar.

Armas nucleares

En otro tema, el senador demócrata estadounidense Edward Markey instó el martes al presidente Donald Trump a no reanudar las pruebas de armas nucleares explosivas, diciendo que hacerlo podría impulsar a las potencias nucleares rivales Rusia y China a hacer lo mismo.

A finales del mes pasado, Trump anunció en redes sociales que ordenaría al Pentágono reiniciar de inmediato el proceso de pruebas de armas nucleares tras una interrupción de 33 años. Su decisión generó confusión, ya que es la Administración Nacional de Seguridad Nuclear (NSA), una rama del Departamento de Energía, la que realizaría las pruebas de armas nucleares explosivas.

La Casa Blanca reiteró el martes que el proceso de pruebas comenzará "inmediatamente" y que Trump había ordenado a su administración hacerlo "debido a los programas de pruebas de otros países". A Trump le gustaría ver la desnuclearización, pero cree que la acción es apropiada para "mantener una disuasión nuclear fuerte, creíble y efectiva".