Los extranjeros que entren a Estados Unidos deben entregar sus datos biométricos

Si está planeando sus vacaciones de fin de año en Estados Unidos debe tener en cuenta que los funcionarios implementarán nuevas medidas para ingresar al país.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) emitió una nueva norma que le permitirá exigir la recolección de fotografías y otros datos biométricos a todos los extranjeros que ingresen o salgan de Estados Unidos, salvo las personas exentas por razones específicas. Residentes temporales, trabajadores temporales, menores de edad y adultos mayores, deberán acatar la directriz.

La medida, que entrará en vigor el 26 de diciembre de 2025, modifica las regulaciones actuales para eliminar las referencias a programas piloto y limitaciones portuarias, lo que permitirá la captura de datos en aeropuertos, puertos marítimos, pasos terrestres y cualquier otro punto de salida autorizado.

El DHS explicó que esta actualización busca fortalecer los procesos de verificación de identidad y seguridad fronteriza, además de modernizar los sistemas de control migratorio a través de tecnologías automatizadas.

“Dicho sistema también permitirá al DHS confirmar de manera más concreta la identidad de los extranjeros que estén buscando entrada o admisión a Estados Unidos, y verificar su salida de Estados Unidos”, dijeron en el documento.

La entidad también abrió un proceso de comentarios públicos sobre los costos, beneficios y procedimientos de recolección de datos en las distintas modalidades de transporte, incluidos los programas de Llegada Simplificada para vuelos, entradas marítimas y pasos peatonales fronterizos.

Esta medida incrementará las visas rechazadas a Estados Unidos. De hecho, según un análisis de Latinometrics, Nicaragua fue el país latinoamericano con la tasa más alta de negaciones, con cerca de 60% de las solicitudes rechazadas. A Nicaragua le siguen Cuba, Haití, El Salvador y República Dominicana, todos con tasas que superan 40%.

En contraste, los países del Cono Sur, como Uruguay, Argentina y Chile, registran los porcentajes más bajos de la región, por debajo de 20%. Colombia se encuentra en el top 10 de los países analizados por Latinometrics, aunque con una tasa cercana a 26%.