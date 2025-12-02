Europa cierra filas con Zelenski tras avance ruso

París. En la antesala de la reunión del emisario estadounidense Steve Witkoff con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, los principales aliados europeos expresaron el lunes su respaldo al presidente ucraniano Volodimir Zelenski en un momento crítico del conflicto, tras la supuesta reivindicación rusa de la toma de Pokrovsk, un estratégico nodo logístico cuya caída aumenta la presión sobre las ya tensas líneas defensivas de Kiev.

La captura de Pokrovsk —junto con la de Vovchansk, según el Kremlin— representa el mayor avance territorial ruso en casi un año y complica el suministro de las fuerzas ucranianas en el este, además de abrir rutas hacia Kramatorsk y Sloviansk. En paralelo, un ataque con misiles contra Dnipró dejó al menos cuatro muertos y 22 heridos.

En medio de este deterioro en el frente, Zelenski viajó a París para reunirse con Emmanuel Macron. El presidente francés afirmó que el momento actual “podría ser decisivo” para el futuro de la guerra y reiteró que Europa no aceptará una “paz dictada” a Ucrania. También conversaron con líderes de Alemania, Reino Unido, Polonia, Italia, la UE y la OTAN, quienes insistieron en que Kiev no debe ser presionada a aceptar concesiones territoriales.

Zelenski insistió en que Rusia no debería recibir ninguna concesión que "podría considerarse una recompensa". "El agresor debe pagar por la agresión", afirmó.

El negociador ucraniano, Rustem Umerov, afirmó sin embargo que se habían logrado "avances significativos" en conversaciones con Witkoff y otros funcionarios estadounidenses el fin de semana en Florida, aunque algunos temas requieren "ajustes".

El intenso intercambio de información continuó con una llamada entre Macron y Trump más tarde el lunes, en la que discutieron los "próximos pasos en los esfuerzos de mediación" y el presidente francés "enfatizó particularmente la importancia crucial de las garantías de seguridad necesarias para Ucrania", según el Elíseo.

Complicada situación de Ucrania

El emisario estadounidense Steve Witkoff, socio comercial de Trump, se reúne este martes en Moscú con Vladimir Putin tras mantener conversaciones en Florida con el negociador ucraniano Rustem Umerov. Zelenski espera un informe directo de Umerov durante una reunión prevista en Irlanda.

La Casa Blanca se declaró "muy optimista" sobre las posibilidades de alcanzar un acuerdo de paz.

La situación en Kiev se complicó aún más por un escándalo de corrupción que sacudió al círculo íntimo de Zelenski y forzó la destitución la semana pasada de su principal negociador y jefe de gabinete, Andrii Yermak. Trump dijo el domingo que eso debilitaba la posición de Kiev.

La propuesta inicial de Washington implicaba la retirada de Kiev del territorio que aún controla en la región oriental de Donetsk y el reconocimiento de facto por parte de Estados Unidos de las regiones de Donetsk, Crimea y Lugansk como territorio ruso.

En un mes, Rusia se apoderó de 701 km² de Ucrania, el segundo mayor avance después del de noviembre de 2024 (725 km²), excluyendo los primeros meses de la guerra en 2022, según el análisis de datos del ISW.