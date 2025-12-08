EU solía ser un socio responsable y maduro: ministro polaco Radoslaw Sikorski

Varsovia. Las palabras del Ministro de Exteriores de Polonia, Radoslaw Sikorski, revelan el estado en el que se encuentra el proceso de transición de la política exterior de la administración del presidente Donald Trump. “Estados Unidos solía ser un socio responsable y maduro”, comenta el funcionario esbozando quizá un escenario donde mezcla nostalgia e incomprensión. “Polonia tiene una historia que contar en los últimos 35 años: una historia de transformación de una dictadura a una democracia; del comunismo a una economía de libre mercado, y estamos orgullosos por lo que hemos logrado”, comentó Sikorski a El Economista junto a un grupo de medios latinoamericanos en una sala de reunión de la cancillería de Polonia en Varsovia.

¿Cree que Polonia y Estados Unidos coinciden en lo que la OTAN debería de hacer en la actualidad?

Es muy buena pregunta, y me gustaría conocer la respuesta. Nunca hemos tenido un tipo de diplomacia a través de acuerdos semiprivados. Es nuevo. Estados Unidos solía ser un socio responsable y maduro.

¿Debería Europa replantear su estrategia y repensar su alineamiento con Estados Unidos?

Europa siempre ha querido ser un buen aliado de Estados Unidos. Es Estados Unidos el que tiene dudas. (La entrevista ocurrió un par de días antes de que Washington revelara la nueva estrategia de seguridad donde plasma su distanciamiento con la Unión Europea). Ahora Estados Unidos tiene una agenda diferente. Las relaciones transatlánticas ya no son su prioridad. Los están arrastrando de nuevo a esto, pero se nota que no les gusta. Les gustaría prestar atención en otros asuntos.

El secretario de Estado Marco Rubio ha sido relegado en reuniones en el Kremlin; Trump envía a Kushner y Witkoff para encontrarse con el presidente Putin. ¿Es una diplomacia indescifrable?

Digamos que yo no lo haría así, el tema principal es si los objetivos de Rusia se ajustan a las líneas rojas de Ucrania. No lo veo. Cualquier plan aceptable para Ucrania es inaceptable para Rusia. Moscú quiere un acuerdo como si Ucrania hubiera perdido la guerra. Ucrania no ha perdido. Ha sufrido reveses, sí, pero el avance de Rusia ha tenido un costo enorme. Los ucranianos están debilitados, pero no se encuentran en un punto para capitular.

Usted mencionó en abril pasado que la Unión Europea por sí sola no puede disuadir a Putin. ¿Hoy está sola la UE?

La UE no está institucionalmente capacitada para disuadir a Putin porque somos una confederación y no tenemos mando ni control. Por lo tanto no tenemos unidades militares. No tenemos cuarteles generales. No tenemos transporte estratégico, ni capacidad de inteligencia; tenemos algo de reconocimiento satelital, pero no lo suficiente. Todo eso es la OTAN. Y en la OTAN, Estados Unidos es dominante. Así que en el pasado, solía existir una división del trabajo. La OTAN disuadía a Rusia y los Estados miembros ayudaban a Estados Unidos en guerras en otros lugares, para bien o para mal. Afganistán, Irak, lo que fuera. Y esperamos que eso siga funcionando. Estados Unidos todavía sostiene que si un país de la OTAN fuera atacado, sería un problema diferente a si atacara a un tercer país. Ucrania no es formalmente un aliado.

La UE se debilita con líderes como Viktor Orbán. ¿Cambió de rumbo el primer ministro de Hungría?

Sí, éramos amigos. Él fue un liberal anticomunista; estudió en la misma universidad que yo, en Oxford con el apoyo de una beca Soros. Estábamos en el mismo grupo en el Parlamento Europeo. Mi primer ministro y yo lo defendimos durante años, porque los partidos socialistas y liberales lo criticaban desde hace años. Ahora encabeza un régimen semidemocrático; su partido difunde propaganda antisemita y hace acuerdos paralelos con Putin. Ya no se comporta como un aliado. Se comporta como un oportunista entre la UE y Rusia, entre la OTAN y Rusia. Estamos decepcionados por su comportamiento.

¿China contribuye a prolongar la guerra?

China podría poner fin a la guerra. Sin las exportaciones chinas de productos de uso dual como maquinaria, motores y componentes para drones, Rusia no podría continuar.

En el centro del debate de la UE se encuentra el tema del uso de dinero ruso. Bélgica considera que su uso perjudicaría la eventual paz.

Al revés. Confiscar los activos promovería la paz porque le demostraría a Putin que Ucrania puede seguir resistiendo.

Pero Bélgica no lo desea.

Bélgica dice: “Podemos darle el dinero a Ucrania, pero Rusia nos demandará. Somos un país pequeño; compartan el riesgo con nosotros”. Es razonable. Necesitamos de un mecanismo que brinde a Bélgica protección legal y financiera. El dinero no está en poder del Banco Central Europeo, sino en la empresa Euroclear, en Bruselas, bajo el control del gobierno belga.