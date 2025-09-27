Rusia advierte a la OTAN y a la UE: "Cualquier agresión tendrá una respuesta decisiva"

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, advirtió el sábado a la OTAN y a la Unión Europea de que "cualquier agresión contra mi país tendrá una respuesta decisiva".

Mientras la guerra de Rusia hace estragos en Ucrania, las tensiones han aumentado a lo largo del flanco oriental de la OTAN en las últimas semanas, ya que Estonia ha acusado a Moscú de enviar tres aviones de combate a su espacio aéreo y cazas de la OTAN derribaron drones rusos en el espacio aéreo polaco.

"Se está acusando a Rusia de estar a punto de planear un ataque contra la Alianza del Atlántico Norte y los países de la Unión Europea. El presidente (Vladimir) Putin ha desacreditado de forma repetida estas provocaciones", dijo Lavrov ante la Asamblea General de Naciones Unidas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo esta semana que respalda la idea de derribar los aviones rusos que violen el espacio aéreo de la OTAN, parte de un cambio retórico en el que se burló de la actuación militar de Rusia en Ucrania y la calificó de tigre de papel.

Estados Unidos también dijo ante el Consejo de Seguridad de la ONU que "defenderá cada centímetro del territorio de la OTAN".

Lavrov, que lleva más de dos décadas en el cargo, dijo que Moscú está alarmado por los comentarios de algunos políticos en las capitales de la UE y la OTAN de una inminente Tercera Guerra Mundial como un "escenario probable".

"Estas figuras están socavando cualquier esfuerzo por encontrar un justo equilibrio de intereses entre todos los miembros de la comunidad internacional al tratar de imponer sus planteamientos unilaterales a todos los demás", declaró.

Lavrov se reunió el miércoles con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en los márgenes de la reunión anual de líderes mundiales en la Asamblea General de la ONU.