EU sanciona al exatleta olímpico Ryan Wedding, acusado de liderar red de tráfico de cocaína

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este viernes al exatleta Ryan James Wedding, junto con nueve personas y nueve entidades vinculadas a su organización criminal. Wedding, quien representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002, figura entre los diez fugitivos más buscados del FBI y es considerado un criminal extremadamente violento.

Según las autoridades estadounidenses, Wedding permanece escondido en México, desde donde presuntamente coordina el tráfico internacional de cocaína, asesinatos y otras actividades delictivas graves, incluyendo la orden de múltiples homicidios de ciudadanos estadounidenses y latinoamericanos.

“Hoy exponemos la red de socios y cómplices de Ryan Wedding, uno de los narcotraficantes más notorios que aún evaden la justicia”, declaró John K. Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera.

Las sanciones se coordinaron con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México y con acciones paralelas del Departamento de Justicia. Además, el Departamento de Estado aumentó la recompensa por información que conduzca a su captura, de 10 a 15 millones de dólares.

Una red violenta: cocaína, criptomonedas y homicidios por encargo

De acuerdo con el FBI, Wedding dirigía el tráfico de varias toneladas de cocaína desde Colombia y México hacia Estados Unidos y Canadá. Para ocultar sus ganancias ilícitas, empleaba criptomonedas y una compleja estructura financiera. Las autoridades estadounidenses lo acusan de ordenar decenas de asesinatos alrededor del mundo utilizando métodos sofisticados de planeación y ejecución.

Entre sus principales operadores figura Edgar Aaron Vázquez Alvarado, alias “el General”, presunto exagente de seguridad pública en México. Vázquez habría brindado protección a Wedding y utilizado contactos policiales para localizar objetivos. También es propietario de las empresas mexicanas VRG Energéticos S.A. de C.V., Grupo RVG Combustibles S.A. de C.V. y Grupo Ares Imperial S. de R.L. de C.V., todas sancionadas. Otra figura clave es Miryam Andrea Castillo Moreno, esposa de Wedding, señalada por lavar dinero y colaborar en actos de violencia.

Asimismo, Carmen Yelinet Valoyes Flórez, ciudadana colombiana que operaba una red de prostitución de alto nivel en México, habría asistido a Wedding en el asesinato de un testigo federal en enero de 2025. Ella presentó al fugitivo con su novia colombiana Daniela Alejandra Acuña Macías, acusada de recibir grandes sumas de dinero y de ayudarlo a obtener información sobre rivales.

De la misma manera, el abogado canadiense Deepak Balwant Paradkar también fue sancionado por facilitar sobornos, asesinatos y por permitir que Wedding accediera ilegalmente a comunicaciones confidenciales de sus otros clientes. Según el Tesoro, recibió relojes de lujo y pagos adicionales a cambio de estos servicios.

Lavado de dinero mediante una red transatlántica de lujo

El Tesoro detalló que Wedding lavaba sus ganancias ilícitas a través de una red de socios en Canadá, Europa y América Latina, ocultando bienes como autos y motocicletas de alta gama en distintos países.

El joyero canadiense Rolan Sokolovski sería el responsable de administrar la contabilidad de la organización y de desviar millones de dólares mediante criptomonedas a través de su empresa conocida comercialmente como Diamond Tsar.

Con la designación bajo la Orden Ejecutiva 14059, todos los bienes e intereses en bienes de Wedding, sus operadores y las empresas implicadas quedan bloqueados dentro de Estados Unidos. Las personas estadounidenses tienen prohibido realizar cualquier transacción con los sancionados, salvo autorización expresa de la OFAC. Las autoridades estadounidenses advirtieron que las violaciones a estas sanciones pueden derivar en penalizaciones civiles y penales.