Valor de producción de constructoras creció el 0.1% en octubre y rompe racha de caídas

La industria de la construcción tiene un respiro al cierre del 2025. El Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) informó que el valor de producción de las empresas constructoras creció 0.1% durante octubre, en comparación mensual, con lo que rompió una racha de tres periodos consecutivos de caídas, y bajó 14% en relación a igual mes del 2024.

El motor del crecimiento durante el décimo mes del año fue la recuperación en las obras relacionadas con transporte y urbanización (principalmente en carreteras, caminos, puentes y construcción ferroviaria), que creció el 0.6%, respecto al previo, cuando se presentó una caída mensual de 4.4 por ciento.

También remontaron los trabajos vinculados con la edificación a cargo del sector privado (edificios industriales, vivienda, hospitales…), en donde el valor de producción se incrementó 0.5% en variación mensual (en septiembre bajó 0.1%).

Ambos segmentos representan cerca del 65% del total de los trabajos constructivos.

Además, las obras vinculadas con petróleo y petroquímica (fundamentalmente refinerías y plantas petroleras) que registró caídas de dos dígitos en agosto y septiembre se incrementaron 6% en octubre, en comparación con el mes previo; las de agua, riego y saneamiento aceleraron su incremento del 7.1% al 13% y las llamadas otras construcciones (instalaciones en edificaciones o montaje de estructuras) disminuyeron 3.8%, luego de que en septiembre subieron 0.7 por ciento.

Con base en la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) el personal ocupado total en las firmas creció 0.2 % en octubre pasado, a tasa mensual, y a tasa anual sigue en signo negativo: -6.8 por ciento. Las horas trabajadas tuvieron también un comportamiento mixto: 1.4% y -7%, mientras que las remuneraciones medias reales se incrementaron 0.4% y 3 por ciento.