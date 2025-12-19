¿Cuál es la fecha límite para vincular tu celular a tu CURP? Telcel y AT&T dan su deadline

El próximo año, sí o sí debes vincular tu número celular a tu Clave Única de Registro de Población (CURP) para que no te quedes incomunicado. ¿Cuál es la fecha límite para hacerlo?

Lo anterior, luego de que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) emitiera los lineamientos para la identificación de líneas telefónicas móviles, con el objetivo de tener el nombre de la persona que está detrás de cada número y, con ello, combatir el uso ilícito que se le puede dar a este servicio.

En estos lineamientos se indica que, a partir de enero de 2026, todas las líneas de telefonía móvil deberán estar asociadas a un persona física o moral (empresa). De no hacerlo, no podrás mensajear ni hablar por teléfono con nadie.

Si el usuario no registra su número dentro de un plazo de 120 días hábiles (junio 2026), su servicio será suspendido. Ojo, el número no se pierde, se recupera en cuanto se enrole a los datos del usuario.

“Toda línea que no se encuentre asociada a un usuario final identificado será suspendida y solamente podrá ser utilizada para realizar llamadas a números de emergencia y de atención ciudadana 074, 079, 088, 089 y 911”, se lee en el Diario Oficial de la Federación.

Éstas son las fechas de Telcel y AT&T

El número de líneas móviles activas en el país llegó a 158 millones en el tercer trimestre del año, de las cuales 16.7% es pospago y el resto, prepago, según The Competitive Intelligence Unit (The CIU).

Telcel y AT&T, las dos empresas más grandes del mercado, dieron a conocer las fechas de sus procesos.

La compañía de Carlos Slim: Telcel, que es el operador móvil más grande de México, informó que va a empezar con este proceso de registro el 7 de enero próximo.

En el caso de la empresa, los usuarios tendrán hasta el 29 de junio para hacerlo. “A partir del 30 de junio de 2026, todas las líneas que no estén vinculadas serán suspendidas hasta que se realice la vinculación”, señaló.

AT&T dio a conocer que, a partir del 7 de enero 2026, todas las líneas nuevas deberán vincularse para tener servicio.

“Si no realizas este proceso, tu línea se mantendrá sin servicio hasta que completes la vinculación”, expuso.

Si activaste tu línea antes del 7 de enero de 2026, deberás vincularla como fecha límite el 26 de junio del mismo año. Si no realizas este proceso antes de la fecha límite, tu línea no tendrá servicio hasta que completes la vinculación, expuso la compañía de Telecomunicaciones.

Recuerda que este trámite se puede llevar a cabo de forma presencial, en los centros de atención de cada compañía, o por vía remota, a través de la Plataforma de gestión de líneas telefónicas móviles que cada proveedor de servicio pondrá a disposición de sus clientes.

Si compras un teléfono celular después del 7 de enero, para poder usarlo deberás vincularlo antes a la compañía donde te registres.

Puedes escribir tus dudas a fernando.franco@eleconomista.mx