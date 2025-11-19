UIF y el Tesoro de EU bloquean a 29 integrantes de organización criminal transnacional

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con sus contrapartes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, realizaron acciones para identificar y bloquear a 29 integrantes de una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de drogas, lavado de dinero y ocultamiento de activos en México, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Italia y Reino Unido.

A través de un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la UIF informaron que las acciones conjuntas se realizaron junto con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro estadounidense.

“Como parte de estos trabajos, se designaron 19 objetivos (10 personas y nueve empresas). El análisis de la UIF permitió identificar 10 personas adicionales con actividad financiera en México, quienes serán incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas y denunciadas ante la Fiscalía General de la República”, indicaron.

Detalló que las denuncias serán por Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI), además de que se dará vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos del orden fiscal y uso de empresas fachada.

Hacienda y la UIF resaltaron que la información remitida por autoridades estadounidenses, así como los análisis financieros efectuados por la UIF, “permitieron confirmar que esta organización delictiva opera estructuras complejas diseñadas para ocultar el origen y destino de los recursos provenientes de actividades ilícitas”.

Entre los mecanismos identificados están el uso de sociedades constituidas para simular operaciones comerciales, la adquisición de inmuebles mediante prestanombres, el manejo de activos a través de plataformas digitales y la dispersión internacional de fondos para reducir la trazabilidad financiera.

De acuerdo con los reportes analizados, esta red global mantiene operaciones en países como Canadá, Estados Unidos, Colombia, Italia y Reino Unido, además de que ha reportado actividad también en México.

“En estos países se ha detectado la existencia de empresas vinculadas, transferencias internacionales, movimientos patrimoniales y posibles vínculos operativos asociados con actividades ilícitas de carácter transnacional”, agregó.

Por su parte, la UIF documentó flujos financieros irregulares, triangulación de recursos mediante empresas fachada y el uso coordinado de estructuras corporativas tanto en México como en el extranjero para facilitar la movilidad, ocultamiento y administración de activos.

Además se identificaron operaciones relacionadas con la adquisición de bienes inmuebles y transferencias internacionales que sugieren la existencia de un esquema financiero diseñado para dificultar el rastreo de fondos ilícitos.

Finalmente la UIF y Hacienda destacaron que estas acciones fortalecen los mecanismos de cooperación bilateral con el gobierno estadounidense, además de que permiten avanzar en la desarticulación de estructuras financieras utilizadas por organizaciones criminales.