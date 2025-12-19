Pide Julio Menchaca revisar constitucionalidad de iniciativa de alternancia de género en gubernatura

Gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, exhorta al Congreso del Estado a revisar la constitucionalidad de la Iniciativa de paridad sustantiva, y que el análisis sea más profundo y reflexivo.

Julio Menchaca, gobernador de Hidalgo, respalda la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para garantizar igualdad real.

El gobernador Julio Menchaca Salazar hizo un llamado a revisar la constitucionalidad de la Iniciativa de alternancia de género en la gubernatura, al Congreso del Estado de Hidalgo; esto en sintonía con la presidenta Claudia Sheinbaum, de que se revise el tema.

Reconoció la buena voluntad de las diputadas al presentar esta iniciativa y afirmó que coincide con todo lo que implique paridad, igualdad y piso parejo en materia de género.

“Se trata de evitar que una decisión que tome el Congreso no esté luego litigándose en los tribunales, alargando los plazos, o expectativas, que se revise de tal manera que no exista lugar a impugnaciones o que sean las menos posibles”, refirió el mandatario.

El gobernador aclaró que el tema es una facultad del Congreso del Estado; no obstante, a pesar de que la iniciativa ya se aprobó en comisiones, reiteró que la sugerencia es que se revise la constitucionalidad.

Agregó que son 2 cosas distintas en cada uno de los estados, y aquí en Hidalgo la modificación que se plantea de 2 a 5 años en la siguiente gubernatura es para que coincida con una elección federal, y además atender la cuestión de género.

Finalmente, el mandatario reiteró que es respetuoso de la división de poderes y que el tema corresponde al Congreso del Estado, y agregó que en Hidalgo la propuesta no tiene un objetivo de abrir o cerrar pasos, sino de generar mejores condiciones de igualdad, por lo que estará pendiente de la revisión que se haga del tema.