Banco Azteca destaca en los World Finance Innovation Awards 2025

Banco Azteca, institución bancaria fundada en 2002, volvió a colocarse a la vanguardia del sector financiero al ser distinguido, por segundo año consecutivo, como el “Banco más innovador” en los World Finance Innovation Awards 2025.

Este reconocimiento subraya su apuesta por la transformación digital, el desarrollo de soluciones financieras accesibles y el fortalecimiento de la inclusión financiera, beneficiando a más de 23 millones de clientes en México y América Latina.

El listado de World Finance se elabora a partir de un proceso de nominación abierto, posteriormente analizado por un panel editorial y de especialistas que evalúa criterios como creatividad, calidad de las soluciones, impacto y capacidad de transformación del sector. El galardón distingue iniciativas con avances tangibles y resultados medibles en innovación.

Durante más de dos décadas, Banco Azteca ha ampliado el acceso a servicios financieros en comunidades históricamente desatendidas, apoyándose en herramientas digitales como su plataforma móvil, reconocida entre las mejores aplicaciones bancarias del país.

Branded ContentGilberto Contreras

A través de estas herramientas, la institución ha facilitado la inclusión financiera de grupos sociales considerados vulnerables, como personas de bajos ingresos, migrantes, mujeres y pequeños negocios.

“Ser reconocidos por segundo año consecutivo confirma nuestra convicción de que la innovación debe estar al servicio de la inclusión financiera. Apostamos por ir más allá del modelo bancario tradicional, con el objetivo de que cada familia mexicana cuente con un acceso sencillo, seguro y digno”, afirmó Alejandro Valenzuela, presidente del Consejo de Administración de Banco Azteca y Azteca Servicios Financieros.

El galardón se suma a una serie de reconocimientos obtenidos por la institución en 2025, entre los que destacan su nombramiento como Campeón en Educación e Inclusión Financiera México 2025 por CFI.co, por segundo año consecutivo; su distinción como el banco con mayor liquidez en México por The Banker, del Financial Times Group; la insignia en Atención a Adultos Mayores otorgada por la CONDUSEF; así como su posición dentro del Top 5 de los bancos con mejor reputación corporativa en México, de acuerdo con el ranking Merco.

Este nuevo reconocimiento llega en un momento estratégico y refuerza el papel de Banco Azteca como un impulsor de la inclusión financiera, el desarrollo social y el progreso de miles de familias y comunidades en todo el país.