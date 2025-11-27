EU revisará casos de asilo aprobados por Biden, tras tiroteo a elementos de Guardia Nacional

Estados Unidos está revisando todos los casos de asilo aprobados bajo la presidencia de Joe Biden, informó el jueves el Departamento de Seguridad Nacional, después de que un afgano disparó a dos miembros de la Guardia Nacional.

"Con efecto inmediato, el procesamiento de todas las solicitudes de inmigración relacionadas con nacionales afganos se detiene indefinidamente a la espera de una nueva revisión de los protocolos de seguridad e investigación de antecedentes", dijo la portavoz del departamento, Tricia Mclaughlin, en un comunicado.

"La Administración (de Donald) Trump también está revisando todos los casos de asilo aprobados bajo el Gobierno Biden, que no investigó a estos solicitantes a gran escala".