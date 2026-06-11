EU investiga inscripción "8647" anti Donald Trump en el National Mall de Washington

La Policía de Parques de Estados Unidos está investigando la aparición de la inscripción "8647" en los terrenos del National Mall de Washington, informó el Departamento del Interior.

El término "8647" ha sido adoptado por los opositores al presidente Donald Trump como protesta contra su administración.

Un fotógrafo de Reuters situado en lo alto del Monumento a Washington vio el aparente dibujo en el césped cerca del Monumento a la Segunda Guerra Mundial poco antes de que llegaran las autoridades. Muestra los números ocho, seis y siete, pero el cuatro no está claramente definido.

La Policía de Parques y miembros de la Guardia Nacional acudieron al lugar.

Los aliados de Trump y el Departamento de Justicia han afirmado que el término "8647" podría interpretarse como una incitación a la violencia.

Hace referencia al término coloquial "86", originario del sector de la restauración, que significa expulsar o deshacerse de algo, y a Trump como el presidente 47 de Estados Unidos.

No está claro cómo se hicieron las marcas en el césped. En esas zonas, el césped es marrón, en contraste con el verde circundante.

Los portavoces del Servicio de Parques Nacionales y de la Policía del Parque no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. La Casa Blanca tampoco.

El incidente se produce cuando el National Mall se prepara para acoger los actos de celebración del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos en las próximas semanas.

Trump ha dedicado especial atención a la remodelación del espacio, incluyendo el repintado del Estanque Reflectante cerca del Monumento a Lincoln.