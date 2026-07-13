Ancira incumple pago de 112 mdd por Agronitrogenados

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Alonso Ancira, expresidente de Altos Hornos de México (AHMSA), mantiene un adeudo de 112 millones 497,990 dólares correspondiente al acuerdo reparatorio firmado por la compra irregular de la planta de fertilizantes Agronitrogenados por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex), luego de incumplir el último pago pactado desde noviembre de 2023.

Mediante un comunicado, la dependencia recordó que el acuerdo reparatorio tuvo como objetivo resarcir el daño económico ocasionado por la adquisición de la planta.

Lo anterior, se determinó después de que un dictamen contable concluyera que Pemex pagó 275 millones de dólares por Agronitrogenados, pese a que un avalúo del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales estimó que una planta nueva tenía un valor de 58 millones 335,960 dólares, lo que derivó en un sobreprecio de 216 millones 664,040 dólares.

La FGR explicó que, a petición del propio Ancora Elizondo, se celebró un acuerdo reparatorio por ese monto, garantizado con el 99% de las acciones de Grupo Acerero del Norte, además de cuatro hornos y tres inmuebles. El convenio fue autorizado por el Consejo de Administración de Pemex el 9 de febrero de 2021 y aprobado posteriormente por un juez federal.

Como parte del acuerdo, el empresario cubrió dos de las tres parcialidades previstas: la primera por 50 millones de dólares en noviembre de 2021 y la segunda por 54.1 millones de dólares en noviembre de 2022, con lo que abonó 104.1 millones de dólares. Sin embargo, incumplió el tercer pago, por 112.4 millones de dólares, cuyo vencimiento ocurrió el 30 de noviembre de 2023.

Ante el incumplimiento, la FGR solicitó el 5 de diciembre de ese año la reanudación del proceso penal. Posteriormente, Alonso "N" argumentó que enfrentaba un proceso de reestructura financiera y pidió una prórroga, la cual fue aceptada por el Consejo de Administración de Pemex y autorizada por un juez para extender el plazo hasta noviembre de 2024.

No obstante, la modificación al convenio quedó suspendida debido a un juicio de amparo promovido por Emilio "N". Aunque ese recurso fue finalmente rechazado por el Poder Judicial en junio de 2026, la FGR indicó que aún permanecen pendientes dos procedimientos de apelación ante un tribunal colegiado, lo que impide continuar con el proceso penal tanto contra Emilio Lozoya como contra el expresidente de Altos Hornos de México.

Durante su conferencia matutina del viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la información y reiteró que el gobierno federal buscará la reparación total del daño ocasionado al Estado mexicano.

Por su parte, la institución aseguró que continuará actuando conforme a la ley para recuperar el monto pendiente y dar continuidad a los procesos judiciales relacionados con el caso.

Vinculan a proceso a Álvarez Puga por defraudación fiscal

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que un juez federal vinculó a proceso a Alejandro Mario Álvarez Puga, hermano de Víctor Manuel Álvarez Puga, por su probable responsabilidad en el delito de defraudación fiscal, además de imponerle la medida cautelar de prisión preventiva y fijar un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

En un comunicado, la institución señaló que el Ministerio Público Federal presentó los datos de prueba necesarios para obtener la vinculación a proceso, luego de la detención del imputado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

La investigación está relacionada con la presunta omisión del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente al ejercicio fiscal de 2016, lo que habría causado un perjuicio al fisco federal.

Además, la FGR precisó que el proceso fue integrado por la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC), la cual obtuvo del juez la vinculación a proceso, la prisión preventiva y el plazo de cuatro meses para continuar con las investigaciones.

Tambien, se enfatizó que este asunto no guarda relación con el procedimiento de extradición que enfrentan en Estados Unidos Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Mont, quienes son requeridos por las autoridades mexicanas por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Sobre Víctor Manuel Álvarez Puga, se recordó que fue detenido con fines migratorios en septiembre de 2025 en Estados Unidos y que su próxima audiencia está programada para noviembre de 2026. Además, que las autoridades continúan con el fortalecimiento de la solicitud formal de extradición para cumplir con los requisitos exigidos por las autoridades estadounidenses.