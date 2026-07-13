En México retenciones subieron 4% en mayo pasado

Durante los primeros cinco meses de 2026, el gobierno de México ha detenido a 18,083 personas migrantes provenientes de diferentes países, con un alza de 4% los casos entre abril y mayo pasado.

De acuerdo con cifras de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación (Segob), los casos de personas retenidas por una supuesta situación irregular migratoria en México se han mantenido en cifras históricamente bajas; aunque en los últimos meses se han presentado ligeros repuntes.

Los datos indican que entre abril y mayo pasado, las retenciones de migrantes en nuestro país pasaron de 3,440 a 3,577 casos respectivamente, lo que equivale un alza de 4% de los casos.

No obstante, las retenciones de personas migrantes siguen en los niveles más bajos posibles, luego de que 2025 disminuyeran de manera coincidente con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.

Los datos muestran que de enero a mayo de 2025 (año en el que Trump llegó por segunda vez a la presidencia de EU), en México fueron retenidos 120,338 migrantes; mientras que en el mismo periodo de 2026, la cifra se redujo a 18,083 casos, equivalente a una baja de 85 por ciento.

Asimismo, las cifras recientes detallan que pese a que 89% del total de los migrantes que fueron retenidos en los primeros cinco meses de 2026 eran adultos, el 10.7% se trataban de niñas, niños o adolescentes, de los cuales 1,192 tenían menos de 12 años y 33 de ellos migraron solos.

Por otro lado, se muestra que la mayoría de las retenciones (47%) fueron de migrantes provenientes de centroamérica, principalmente de países como Guatemala (4,050) y Honduras (3,369); seguido de Venezuela (3,186), Cuba (2,189); Haití (1,514) y Colombia (1,065).

Mientras que en el mismo periodo, 5,438 migrantes fueron devueltos a sus países de origen desde México, ya sea por deportación o a través de un retorno asistido; principalmente a Guatemala (2,338 casos) y Honduras (1,715)

La Segob destacó que para mantener la comparabilidad estadística, decidió adoptar el concepto general “personas en situación migratoria irregular”, y que la información hace referencia a los eventos de extranjeros en situación migratoria irregular a los que se les inició un Procedimiento Administrativo Migratorio (PAM) ante el Instituto Nacional de Migración (INM) por no acreditar su situación migratoria.