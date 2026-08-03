Tres emprendedoras con soluciones de IA para salud mental, visual y retail ganan eNOVADORAS

La Inteligencia Artificial se ha convertido en una herramienta para crear nuevos modelos de negocio, ejemplo de ello son tres emprendedoras mexicanas que la utilizan para resolver problemas en salud mental, visual y retail, y que fueron reconocidas con el premio eNOVADORAS 2026, de AT&T México.

En esta tercera edición fueron seleccionadas Anabell Trejo Branch, fundadora de Getin; Cristina Campero Peredo, creadora de PROSPEiA y Regina Espinoza Athié, fundadora de Cuéntame, cuyas empresas aplican Inteligencia Artificial para mejorar la operación del retail, facilitar la detección de enfermedades y fortalecer la salud mental en las organizaciones.

Las tres emprendedoras fueron elegidas entre 45 proyectos y formaron parte de un programa de aceleración y mentorías impartido por Endeavor México y el Tecnológico de Monterrey. Además, tendrán acceso a un fondo de contrapartida de hasta 100,000 dólares para impulsar el desarrollo de sus empresas.

Desde su creación, eNOVADORAS ha recibido más de 150 postulaciones y ha respaldado a 18 emprendimientos con procesos de aceleración y financiamiento.

La mentoría acelera el crecimiento

Las emprendedoras coinciden en que uno de los mayores beneficios del programa es la posibilidad de recibir retroalimentación de especialistas con distintas perspectivas de negocio.

Este tipo de programas, con las mentorías que incluyen, te ayuda a ver las cosas de manera diferente y a recibir opiniones de perfiles diversos que terminan fortaleciendo el emprendimiento", explicó Anabell Trejo Branch.

Para Cristina Campero Peredo, la visión de expertos externos también funciona como una forma de validar el camino recorrido y detectar nuevas oportunidades de crecimiento.

"Este premio nos brinda capital para explorar nuevas oportunidades de la mano de mentorías, expertos y una red de contactos que nos ayuda a desarrollar el proyecto con mayor conocimiento y soporte", comentó.

En el caso de Getin, el financiamiento permitirá acelerar el desarrollo de un nuevo proyecto basado en Inteligencia Artificial generativa, una herramienta similar a ChatGPT, pero especializada en el sector retail.

La IA como motor de tres modelos de negocio

Las empresas reconocidas operan en industrias distintas, pero comparten un elemento: utilizan Inteligencia Artificial para resolver problemas específicos.

Cuéntame, fundada por Regina Espinoza Athié, desarrolla soluciones de salud mental ocupacional que combinan el criterio clínico de terapeutas con inteligencia artificial y análisis de datos para ayudar a las organizaciones a fortalecer el bienestar psicológico de sus colaboradores.

Por su parte, Getin, creada por Anabell Trejo Branch en 2016, analiza en tiempo real el comportamiento de los consumidores dentro de tiendas físicas. Actualmente monitorea más de 7,000 puntos de venta en más de 180 marcas y utiliza inteligencia artificial para transformar esos datos en recomendaciones que mejoran la operación del retail.

En tanto, PROSPEiA, fundada por Cristina Campero Peredo, desarrolló retinIA, una plataforma que emplea inteligencia artificial entrenada con datos de población mexicana para apoyar la detección no invasiva de retinopatía diabética. Hasta ahora ha contribuido a evaluar a más de 155,000 pacientes.

Las tres compañías muestran cómo la Inteligencia Artificial se está consolidando como una herramienta para resolver desafíos reales en distintos sectores y cómo el emprendimiento tecnológico liderado por mujeres gana cada vez mayor presencia en el ecosistema de innovación mexicano.